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Евакуація з окупованих територій після підриву Каховської ГЕС: ООН та Україна домовилися, але є проблема

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Червня 2023, 18:45
ООН
Фото: Сайт президента України

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