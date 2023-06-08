Евакуація з окупованих територій після підриву Каховської ГЕС: ООН та Україна домовилися, але є проблема

Україна продовжує боротись з наслідками катастрофи, яку спричинили російські окупанти. Так після підриву Каховської ГЕС загарбниками всі відповідні українські служби розпочали роботу над евакуацією людей з населених пунктів, які опинились під загрозою.

Водночас йде робота й над порятунком населення на тимчасово окупованих територіях. Однак не зі сторони тих, хто прагнув там загарбати все, а від українців.

Тому 8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун. Зокрема вдалось обговорити посилення допомоги з боку ООН задля подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

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В офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ Україні йдеться, що наша сторона відзначила направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території.

Водночас було зазначено, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування. За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

Також ООН сформує у Запоріжжі та Херсоні спеціальні групи. Вони направляться на ті території, які наразі окуповані росіянами, але знаходяться в зоні ураження. Зокрема йдеться про Лівобережжя Херсонської області.

Працівники організації планують надати гуманітарну допомогу населенню та евакуювати людей. Однак ця місія можлива лише за умови, якщо буде забезпечений безпечний проїзд у відповідні населені пункти з підконтрольної Україні території.

Дмитро Кулеба вже запевнив ООН, що Україна надає необхідні безпекові гарантії відповідним групам. Та відправитись на уражені території працівники організації зможуть лише тоді, коли РФ надасть доступ та гарантії безпеки для них зі своєї сторони.

Наразі ООН очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Яка ситуація з отриманням гарантій безпеки для ООН від РФ

Водночас речник Управління ООН із координації гуманітарних справ (УКГС ООН) в Україні Савіано Абреу розповів Суспільному, що наразі РФ блокує надання підтримки від організації на окуповану частину Херсонщини. Так триває вже з 24 лютого 2022 року.

Також посадовець зазначає, що зараз ООН не має жодних гарантій чи дозвіл від РФ, щоб розпочати порятунок населення на уражених територіях.

Ми, ООН, боремося, ведемо переговори та робимо все можливе, щоб спробувати підтримати людей по той бік лінії фронту. Українців, які зараз перебувають на територіях під військовим контролем РФ. З 24 лютого минулого року ООН не змогла відправити жодного вантажу на ту сторону. Бо жодних гарантій від РФ ми не отримали.

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