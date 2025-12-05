В Польше распространяют фейк о ядовитых продуктах: разъяснение ЦПД

В польском сегменте Facebook фиксируют очередную попытку рассорить украинцев и поляков. На этот раз пропагандисты бьют по самому больному — безопасности и здоровью, распространяя фейки о якобы тотальной опасности товаров из Украины.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО, ссылаясь на мониторинг информпространства.

Опасны ли украинские продукты в Польше: развенчание популярного мифа

В соцсетях массово появляются посты с призывами бойкотировать любую продукцию со штрих-кодом 482. Это стандартный код для товаров, произведенных в Украине. Авторы этих вбросов безапелляционно утверждают, что абсолютно вся украинская еда якобы заражена или ядовита.

Как отмечают в ЦПД, это классическая манипуляция, которая играет на эмоциях.

Такие фейки паразитируют на реальных случаях, когда отдельные партии продуктов — не обязательно из Украины — не проходят стандарты качества. Но пропагандисты намеренно обобщают единичные инциденты, чтобы создать ложное впечатление о тотальной опасности именно украинской продукции, — объясняют эксперты Центра.

Реальность такова, что польские органы контроля (санэпидстанции и инспекции) регулярно выявляют партии некачественных товаров. Это рутинный процесс. Причем в черные списки попадают продукты из разных уголков мира, а не только от восточного соседа. Поэтому тезис, что украинское = ядовитое, является чистой выдумкой.

Что не так с кодом 482: Центр противодействия дезинформации раскрыл суть фейка

Цель таких кампаний очевидна — это не забота о здоровье поляков, а политика. Атака на код 482 активизировалась именно после начала большой войны, и за ней четко прослеживаются руки Кремля.

Цель — подорвать доверие между украинцами и поляками, посеять вражду между двумя народами и усилить давление на политические решения Варшавы касательно поддержки Украины. Это вполне соответствует целям информационной политики Кремля в Польше, — подчеркивают в ведомстве.

Стоит отметить, что это не первая и не последняя попытка информационно-психологического давления. Ранее о мощных ИПСО против нашего государства предупреждали и в польском Генштабе, призывая людей проверять информацию и не поддаваться на провокации.

Стоит помнить, что опасность в польском инфопространстве исходит не только от российских ботов, но и от обычных преступников. Пока одни пытаются посеять вражду, другие — похитить твои данные.

