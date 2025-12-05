Для тебе Новини

У Польщі поширюють фейк про отруйні продукти: роз’яснення ЦПД

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Грудня 2025, 14:00 2 хв.
Чи справді українські продукти в Польщі небезпечні: ЦПД розвінчав гучний фей
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь