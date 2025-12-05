У Польщі поширюють фейк про отруйні продукти: роз’яснення ЦПД

У польському сегменті Facebook фіксують чергову спробу розсварити українців та поляків. Цього разу пропагандисти б’ють по найболючішому — безпеці та здоров’ю, поширюючи фейки про нібито “тотальну небезпеку товарів з України”.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО, посилаючись на моніторинг інформпростору.

Чи небезпечні українські продукти в Польщі: розвінчування популярного міфу

У соцмережах масово з’являються дописи із закликами бойкотувати будь-яку продукцію зі штрихкодом 482. Це стандартний код для товарів, вироблених в Україні. Автори цих вкидів безапеляційно стверджують, що абсолютно вся українська їжа нібито заражена або отруйна.

Як зазначають у ЦПД, це класична маніпуляція, яка грає на емоціях.

Такі фейки паразитують на реальних випадках, коли окремі партії продуктів — не обовʼязково з України — не проходять стандарти якості. Але пропагандисти навмисно узагальнюють поодинокі інциденти, щоб створити хибне враження про тотальну небезпеку саме української продукції, — пояснюють експерти Центру.

Реальність така, що польські органи контролю (санепідстанції та інспекції) регулярно виявляють партії неякісних товарів. Це рутинний процес. Причому до чорних списків потрапляють продукти з різних куточків світу, а не лише від східного сусіда. Тому теза про те, що українське = отруйне, є чистою вигадкою.

Що не так з кодом 482: Центр протидії дезінформації розкрив суть фейку

Мета таких кампаній очевидна — це не турбота про здоров’я поляків, а політика. Атака на код 482 активізувалася саме після початку великої війни, і за нею чітко простежуються руки Кремля.

Мета — підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України. Це цілком відповідає цілям інформаційної політики Кремля в Польщі, — наголошують у відомстві.

Варто зазначити, що це не перша і не остання спроба інформаційно-психологічного тиску. Раніше про потужні ІПСО проти нашої держави попереджали й у польському Генштабі, закликаючи людей перевіряти інформацію та не піддаватися на провокації.

Варто пам’ятати, що небезпека у польському інфопросторі походить не лише від російських ботів, а й від звичайних злочинців. Поки одні намагаються посіяти ворожнечу, інші — викрасти твої дані.

