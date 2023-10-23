На отдых — позже? В Киевской области перенесли даты осенних каникул 2023

Школьники с нетерпением ждут осенние каникулы, ведь уже хочется отдохнуть после нескольких месяцев учебы. Но в этом году даты осенних каникул изменили для школьников Киевской области, об этом сообщили в КОВА.
В заведениях получения среднего образования осенние каникулы в Киевской области пройдут в разное время. Решение о дате принимает педагогический совет каждого учебного заведения отдельно.
Решение зависит от структуры, продолжительности учебного года и определенного срока зимних каникул.
Даты осенних каникул в Киевской области:
Кроме этого, 130 школ Маловильшанской, Ставищенской, Таращанской, Переяславской, Пристоличной, Девичковской, Калиновской (Фастовского р-на) и Кожанской громад отменили осенний отдых для школьников. Но ученики будут отдыхать дольше на зимних каникулах.
Также в некоторых регионах Украины для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся с 23 по 27 октября.
По предварительной информации, зимний отдых в школах будет с 25 декабря 2023 по 19 января 2024 года.
Не во всех областях Украины школы пойдут на осенний отдых. Ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины не будет осенних каникул 2023 года.
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