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На відпочинок — пізніше? У Київській області перенесли дати осінніх канікул 2023

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Жовтня 2023, 09:45
Осінні канікули 2023: коли будуть осінні канікули у Київській області
Фото: Pexels

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