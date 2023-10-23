На відпочинок — пізніше? У Київській області перенесли дати осінніх канікул 2023

Школярі з нетерпінням чекають осінні канікули, адже вже хочеться відпочити після кількох місяців навчання. Але цього року дати осінніх канікул змінили для школярів Київської області, про це повідомили в КОВА.

Осінні канікули 2023: дати для Київської області

У закладах здобуття середньої освіти осінні канікули у Київській області пройдуть у різний час. Рішення про дати ухвалює педагогічна рада кожного навчального закладу окремо.

Рішення залежить від структури, тривалості навчального року та попередньо визначеного терміну зимових канікул.

Зараз також дивляться

Дати осінніх канікул у Київській області:

284 школи підуть на канікули з 23 по 29 жовтня ;

212 навчальних закладів відпочиватимуть з 30 жовтня по 5 листопада ;

чотири навчальні заклади обрали інші терміни.

Крім цього, 130 шкіл Маловільшанської, Ставищенської, Таращанської, Переяславської, Пристоличної, Девічківської, Калинівської (Фастівського р-ну) та Кожанської громад скасували осінній відпочинок для школярів. Але натомість учні відпочиватимуть довше на зимових канікулах.

Також у деяких регіонах України для першокласників передбачені додаткові канікули, які триватимуть з 23 по 27 жовтня.

За попередньою інформацією, зимовий відпочинок у школах буде з 25 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року.

Не в усіх областях України школи підуть на осінній відпочинок. Раніше ми розповідали, у яких регіонах України не буде осінніх канікул 2023.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.