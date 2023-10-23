На відпочинок — пізніше? У Київській області перенесли дати осінніх канікул 2023

Школярі з нетерпінням чекають осінні канікули, адже вже хочеться відпочити після кількох місяців навчання. Але цього року дати осінніх канікул змінили для школярів Київської області, про це повідомили в КОВА.
У закладах здобуття середньої освіти осінні канікули у Київській області пройдуть у різний час. Рішення про дати ухвалює педагогічна рада кожного навчального закладу окремо.
Рішення залежить від структури, тривалості навчального року та попередньо визначеного терміну зимових канікул.
Дати осінніх канікул у Київській області:
Крім цього, 130 шкіл Маловільшанської, Ставищенської, Таращанської, Переяславської, Пристоличної, Девічківської, Калинівської (Фастівського р-ну) та Кожанської громад скасували осінній відпочинок для школярів. Але натомість учні відпочиватимуть довше на зимових канікулах.
Також у деяких регіонах України для першокласників передбачені додаткові канікули, які триватимуть з 23 по 27 жовтня.
За попередньою інформацією, зимовий відпочинок у школах буде з 25 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року.
Не в усіх областях України школи підуть на осінній відпочинок. Раніше ми розповідали, у яких регіонах України не буде осінніх канікул 2023.
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