Жертвы среди гражданских в Украине выросли на 70%: отчет War Watch

Мировая система безопасности и международное гуманитарное право, выстраивавшиеся десятилетиями после Второй мировой войны, оказались на грани полного распада.

Новое масштабное исследование War Watch, проведенное Женевской академией международного гуманитарного права и прав человека, рисует апокалиптическую картину: военные преступления стали массовыми, а безнаказанность за них — нормой.

Анализируя 23 вооруженных конфликта за последние 18 месяцев (с июля 2024-го до конца 2025 года), ученые пришли к выводу, что число жертв среди гражданского населения в мире значительно превышает 100 000 человек ежегодно.

Как 2025 год стал самым кровавым для мирного населения

Доклад фиксирует ужасающую динамику в Украине. Согласно данным War Watch, в 2025 году количество погибших мирных жителей выросло на 70% по сравнению с 2023 годом. Российская стратегия использования беспилотников и ударов по критической инфраструктуре привела к тому, что миллионы людей остались без света и воды, а гражданские стали сознательными целями агрессора.

Не менее трагична ситуация в секторе Газа. Исследование описывает демографический шок: население региона сократилось на 10,6%. Самая страшная цифра отчета — 18 592 убитых ребенка к концу 2025 года.

Помимо прямых убийств, отчет документирует катастрофические масштабы сексуального насилия, используемого в качестве оружия. В Демократической Республике Конго зафиксирована настоящая эпидемия таких преступлений, где жертвами становятся все — от годовалых младенцев до 75-летних женщин.

В Судане, после падения Эль-Фашера, задокументированы случаи массовых изнасилований, которые длились часами на глазах у членов семей.

Ведущий автор исследования Стюарт Кейси-Маслен предупреждает, что человечество игнорирует эти сигналы на свой страх и риск:

Преступления злодеяния повторяются только потому, что прошлые злодеяния были терпимы. Наши нынешние действия — или же преступное бездействие — определят, исчезнет ли международное гуманитарное право как концепция вообще.

Читать по теме Сколько гражданских украинцев убила Россия за время войны — цифры трагические Сколько гражданских убила Россия за время войны?

Политический контрапункт и план спасения

Доклад стал своеобразным ответом на заявления Дональда Трампа о том, что он якобы остановил восемь войн за год. Реальность, задокументированная War Watch, свидетельствует об обратном: конфликты не исчезают, а становятся более жестокими и неконтролируемыми.

Авторы отчета призывают мировое сообщество к немедленным шагам, чтобы остановить сползание в пропасть хаоса:

Полное эмбарго на оружие: запрет продаж странам, где существует риск использования боеприпасов для военных преступлений;

Запрет слепых бомб: отказ от использования неуправляемых авиабомб и неточной артиллерии в густонаселенных городах;

Ограничение ИИ и дронов: установление четких этических и юридических рамок для использования искусственного интеллекта на поле боя;

Поддержка МУС: финансовая и политическая помощь Международному уголовному суду в Гааге.

Проблема заключается в том, что ключевые игроки — США, Россия, Китай и Израиль — до сих пор не признают юрисдикцию МУС, что только подпитывает атмосферу глобальной безнаказанности.

К сожалению, Россия убивает украинских граждан повсюду. Ранее мы рассказывали, сколько официально подтвержденных погибших в Буче в результате российской оккупации.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!