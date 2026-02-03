Жертви серед цивільних в Україні зросли на 70%: звіт War Watch

Світова система безпеки та міжнародне гуманітарне право, що вибудовувалися десятиліттями після Другої світової війни, опинилися на межі повного розпаду. Нове масштабне дослідження War Watch, проведене Женевською академією міжнародного гуманітарного права та прав людини, малює апокаліптичну картину: військові злочини стали масовими, а безкарність за них — нормою.

Аналізуючи 23 збройні конфлікти за останні 18 місяців (з липня 2024-го до кінця 2025 року), вчені дійшли висновку, що кількість цивільних жертв у світі значно перевищує 100 000 осіб щороку.

Як 2025 рік став найкривавішим для мирного населення

Доповідь фіксує жахливу динаміку в Україні. Згідно з даними War Watch, у 2025 році кількість загиблих мирних мешканців зросла на 70% порівняно з 2023 роком. Російська стратегія використання безпілотників та ударів по критичній інфраструктурі призвела до того, що мільйони людей залишилися без світла та води, а цивільні стали свідомими цілями агресора.

Не менш трагічною є ситуація в секторі Гази. Дослідження описує демографічний шок: населення регіону скоротилося на 10,6%. Найстрашніша цифра звіту — 18 592 вбитих дитини до кінця 2025 року.

Окрім прямих вбивств, звіт документує катастрофічні масштаби сексуального насильства, яке використовується як зброя. У Демократичній Республіці Конго зафіксовано справжню епідемію таких злочинів, де жертвами стають усі — від однорічних немовлят до 75-річних жінок.

У Судані, після падіння Ель-Фашера, задокументовані випадки масових зґвалтувань, які тривали годинами на очах у членів родин.

Провідний автор дослідження Стюарт Кейсі-Маслен попереджає, що людство ігнорує ці сигнали на власний ризик:

Злочини звірства повторюються лише тому, що минулі звірства були терпимі. Наші нинішні дії — або ж злочинна бездіяльність — визначать, чи зникне міжнародне гуманітарне право як концепція взагалі.

Політичний контрапункт та план порятунку

Доповідь стала своєрідною відповіддю на заяви Дональда Трампа про те, що він нібито зупинив вісім воєн за рік. Реальність, задокументована War Watch, свідчить про зворотне: конфлікти не зникають, а стають більш жорстокими та неконтрольованими.

Автори звіту закликають світову спільноту до негайних кроків, щоб зупинити сповзання у прірву хаосу:

Повне ембарго на зброю: заборона продажів країнам, де існує ризик використання боєприпасів для воєнних злочинів;

Заборона сліпих бомб: відмова від використання некерованих авіабомб та неточної артилерії у щільно заселених містах.

Обмеження ШІ та дронів: встановлення чітких етичних та юридичних рамок для використання штучного інтелекту на полі бою.

Підтримка МКС: фінансова та політична допомога Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Проблема полягає в тому, що ключові гравці — США, Росія, Китай та Ізраїль — досі не визнають юрисдикцію МКС, що лише підживлює атмосферу глобальної безкарності.

На жаль, Росія вбиває українських громадян будь-де.

