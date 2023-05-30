Когда ожидать свет? Что известно об обесточивании ряда областей Украины

ДТЭК сообщил оперативную информацию о ситуации в энергосистеме Украины. У многих украинцев пропал свет, поэтому читай в нашем материале об отключении света 30 мая. Что об этом известно и надолго ли мы остались без электричества?

Отключение света 30 мая: какая ситуация в энергосистеме Украины

Сегодня, 30 мая, с 13:28 по всей Украине происходят отключения света. Это случилось из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его вызвало снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.

В результате действий противоаварийной автоматики жители нескольких областей Украины находятся без тока.

Причины снижения частот выясняются, в 14.32 Укрэнерго дал разрешение на возобновление энергоснабжения, поэтому свет должен появиться скоро во всех областях Украины.

Энергоснабжение возобновят в течение нескольких часов после того, как запитают потребителей. Отключение света не связано с дефицитом мощности в энергосистеме, пишут в Укрэнерго.

Из-за отсутствия электроснабжения задерживается общественный транспорт. Графики аварийных или почасовых отключений не применялись.

Ранее мы рассказывали, почему украинцев призывают снизить потребление электроэнергии.

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