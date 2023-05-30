Коли чекати світла? Що відомо про знеструмлення в низці областей України

ДТЕК повідомило оперативну інформацію щодо ситуації в енергосистемі України. В багатьох українців зникло світло, тому читай у нашому матеріалі про відключення світла 30 травня. Що про це відомо та чи надовго ми залишилися без електрики?

Відключення світла 30 травня: яка ситуація в енергосистемі України

Сьогодні, 30 травня, від 13:28 по всій Україні відбуваються відключення світла. Це сталося через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.

Внаслідок дій протиаварійної автоматики мешканці кількох областей України перебувають без струму.

Причини зниження частот з’ясовуються, о 14:32 Укренерго дав дозвіл на відновлення енергопостачання, тому світло має з’явитися скоро в усіх областях України.

Енергопостачання відновлять упродовж кількох годин після того, як заживлять споживачів. Відключення світла не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, пишуть в Укренерго.

Через відсутність електропостачання затримується громадський транспорт. Графіки аварійних чи погодинних відключень не застосовувалися.

Раніше ми розповідали, чому українців закликають зменшити споживання електроенергії.

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