Так це ж було вже? Українців закликають зменшити споживання електроенергії

Коли закінчилась зима, українці тихо видихнули з полегшенням, адже ворог так і не зміг здійснити свій злочинний план залишити мирне населення без електроенергії. Та часом потреба економити світло все ж таки з’являється знову.

Так попри те, що українські сили ППО успішно відбили нічну атаку російських окупантів 16 травня, через ворожі обстріли прифронтових територій була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі. Вона здійснює видачу потужності електростанції на Сході України.

Чому українців закликають зменшити споживання електроенергії

Як зазначають в Укренерго, ремонтні бригади вже розпочали відновлювані роботи. Проте доступний обсяг потужності та резервів в енергосистемі значно знизився, тому українців закликають зменшити використання світла ввечері — з 19:00 до 22:00.

Причина — зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни.

Крім того, важливо зазначити, що наразі триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, а зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію. Тож енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою.

Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування.

Комерційні обміни електроенергією з країнами ЄС

Наразі в Україну не імпортується електроенергія з інших країн. Натомість наша країна може експортувати — в Польщу та Молдову. Однак це здійснюється тільки в ті години, коли в енергосистемі є надлишок потужності й українські споживачі забезпечені енергоживленням.

Існуючі технології не дозволяють зберігати великі обсяги електроенергії довгий час, — пояснюють в Укренерго своє рішення експортувати електроенергію в інші країни.

Вже встигли забутись усі знання з економії електроенергії? Трошки нагадаємо, як економно використовувати техніку — від LED-ламп до пралки.

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