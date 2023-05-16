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Так це ж було вже? Українців закликають зменшити споживання електроенергії

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Травня 2023, 19:00
електроенергія
Фото: Unsplash

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Так це ж було вже? Українців закликають зменшити споживання електроенергії
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