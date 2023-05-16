Так это же уже было! Украинцев призывают снизить потребление электроэнергии

Когда закончилась зима, украинцы тихо выдохнули с облегчением, ведь враг так и не смог осуществить свой преступный план оставить мирное население без электроэнергии. Но иногда потребность экономить свет все же появляется снова.

Так несмотря на то, что украинские силы ПВО успешно отразили ночную атаку российских оккупантов 16 мая, из-за вражеских обстрелов прифронтовых территорий была повреждена одна из магистральных линий электропередачи. Она производит выдачу мощности электростанции на Востоке Украины.

Почему украинцев призывают снизить потребление электроэнергии

Как отмечают в Укрэнерго, ремонтные бригады уже приступили к возобновляемым работам. Однако доступный объем мощности и резервов в энергосистеме значительно снизился, поэтому украинцев призывают снизить использование света вечером — с 19:00 до 22:00.

Причина — остановлены на ремонт энергоблоки электростанций, подвергшиеся массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение осени-весны.

Кроме того, важно отметить, что сейчас идет сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях, а остановленные энергоблоки не производят электроэнергию. Поэтому энергосистеме необходимо активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством.

Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку.

Коммерческие обмены электроэнергией со странами ЕС

Пока в Украину не импортируется электроэнергия из других стран. Наша страна может экспортировать — в Польшу и Молдову. Однако это осуществляется только в те часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и украинские потребители снабжены энергопитанием.

Имеющиеся технологии не позволяют сохранять большие объемы электроэнергии долгое время, — объясняют в Укрэнерго свое решение экспортировать электроэнергию в другие страны.

Уже успели забыть все знания по экономии электроэнергии? Немного напомним, как экономно использовать технику — от LED-ламп до стиральной машины.

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