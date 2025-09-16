Новое основание для отсрочки: чем поможет дополнительное жилье

В Украине депутаты предлагают предоставлять отсрочку от мобилизации тем военнообязанным, которые бесплатно предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам. Соответствующий закон уже зарегистрировали на сайте Верховной Рады.

Отсрочка за бесплатное жилье для переселенцев: как это будет

В законопроекте сказано, что военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации, если он бесплатно поселил в свое жилье как минимум двух переселенцев.

Это проживание нужно официально подтвердить — либо через нотариальный договор, либо же переселенцы будут ежемесячно подтверждать свой статус способом, который определит правительство.

Главный документ, который дает право на отсрочку, — это именно нотариально оформленный договор о проживании.

Как это будет работать на практике

Человек, у которого есть свободное жилье — квартира или дом, сможет поселить туда семью переселенцев. Таким образом государство получит дополнительный ресурс для обеспечения ВПЛ крышей над головой без затрат из бюджета.

Зато владелец жилья получит важную льготу — отсрочку от мобилизации.

Сама инициатива имеет сразу две цели: помочь переселенцам найти бесплатное жильё и снизить социальное напряжение среди военнообязанных.

Авторы законопроекта убеждены, что такой механизм также уменьшит риски коррупционных злоупотреблений в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ведь основания для отсрочки будут чётко определены.

Стоит напомнить, что в Украине во время полномасштабной войны продолжается общая мобилизация.

Во время нее Вооруженные силы регулярно пополняют свои ряды новыми военнослужащими по всей стране. Однако закон предусматривает ряд случаев, когда граждане могут получить отсрочку — из-за состояния здоровья, ухода за родными или работы на критически важных должностях.

