Нова підстава для відстрочки: чим допоможе додаткове житло

В Україні депутати пропонують надавати відстрочку від мобілізації тим військовозобов’язаним, які безкоштовно надають житло внутрішньо переміщеним особам. Відповідний закон вже зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Відстрочка за безкоштовне житло для переселенців: як це буде

У законопроекті зазначено, що військовозобов’язаний може отримати відстрочку від мобілізації, якщо він безкоштовно поселив у своє житло щонайменше двох переселенців.

Це проживання треба офіційно підтвердити — або через нотаріальний договір, або ж переселенці щомісяця підтверджуватимуть свій статус у спосіб, який визначить уряд.

Головний документ, що дає право на відстрочку, — це саме нотаріально оформлений договір про проживання.

Як це відбуватиметься на практиці

Людина, яка має вільне житло — квартиру чи будинок, зможе поселити там сім’ю переселенців. Таким чином держава отримає додатковий ресурс для забезпечення ВПО дахом над головою без витрат із бюджету.

Натомість власник житла отримає важливу пільгу — відстрочку від мобілізації.

Читати на тему Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є відстрочка від мобілізації — пояснює юрист Чи потрібно походити ВЛК тим, хто отримав відстрочку від мобілізації та тим, хто оформлює її — читай у матеріалі.

Сама ж ініціатива має одразу дві цілі: допомогти переселенцям знайти безкоштовне житло та знизити соціальну напругу серед військовозобов’язаних.

Автори законопроекту переконані, що такий механізм також зменшить ризики корупційних зловживань у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже підстави для відстрочки будуть чітко визначені.

Варто нагадати, що в Україні під час повномасштабної війни триває загальна мобілізація.

Під час неї Збройні сили регулярно поповнюють свої лави новими військовослужбовцями по всій країні. Однак закон передбачає низку випадків, коли громадяни можуть отримати відстрочку — через стан здоров’я, догляд за рідними чи роботу на критично важливих посадах.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!