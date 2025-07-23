Перезагрузка Кабмина: как 10 законопроектов ушли в отставку вместе с правительством

17 июля Верховная Рада Украины утвердила обновленный состав Кабинета Министров, и это событие, как и ожидалось, стало причиной отзыва 10 правительственных законопроектов.

Среди них — ряд важных инициатив, которые успели вызвать значительный общественный резонанс.

Однако это не повод для паники, поскольку отзыв является стандартной процедурой, предусмотренной законодательством.

Почему это произошло?

Согласно статье 105 Закона о Регламенте Верховной Рады Украины, законопроекты, внесенные Кабинетом Министров, считаются отозванными, если до их принятия в первом чтении (за основу) полномочия КМУ были прекращены.

Именно это и произошло 17 июля после смены правительства.

Это автоматический процесс, который гарантирует, что новый Кабмин может пересмотреть и, при необходимости, повторно внести на рассмотрение парламента законопроекты, соответствующие его видению и приоритетам.

Какие законопроекты были отозваны?

Среди отозванных законопроектов есть те, что напрямую касаются жизни граждан и деятельности бизнеса:

Законопроект №13477 о поддержке семей с детьми, который предлагал значительно увеличить единовременную выплату при рождении ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн, ежемесячную помощь — с 850 грн до 7 тыс. грн, а также внедрить новую программу “еЯсли”.

о поддержке семей с детьми, который предлагал значительно увеличить единовременную выплату при рождении ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн, ежемесячную помощь — с 850 грн до 7 тыс. грн, а также внедрить новую программу “еЯсли”. Законопроект №13425 , предусматривающий введение составления, подачи и обнародования отчетности по устойчивому развитию и актуализацию критериев для определения категорий предприятий.

, предусматривающий введение составления, подачи и обнародования отчетности по устойчивому развитию и актуализацию критериев для определения категорий предприятий. Законопроект №13232 о тотальном налогообложении доходов граждан от продажи собственных бывших в употреблении вещей в интернете, в частности на платформах типа OLX.

о тотальном налогообложении доходов граждан от продажи собственных бывших в употреблении вещей в интернете, в частности на платформах типа OLX. Законопроект №13238 об установлении ответственности за незаконное увольнение работника в связи с сообщением им о нарушении требований законодательства по финмониторингу.

об установлении ответственности за незаконное увольнение работника в связи с сообщением им о нарушении требований законодательства по финмониторингу. Законопроект №13233 о создании в Государственной налоговой службе Реестра всех банковских счетов и сейфов, а также заоблачном увеличении штрафов по финмониторингу. Этот законопроект даже Комитет ВРУ уже успел поддержать для принятия в первом чтении.

о создании в Государственной налоговой службе Реестра всех банковских счетов и сейфов, а также заоблачном увеличении штрафов по финмониторингу. Этот законопроект даже Комитет ВРУ уже успел поддержать для принятия в первом чтении. Законопроект №13325 , которым предлагалось отменить 63 устаревших, неактуальных, дублирующих и обременяющих для бизнеса инструментов.

, которым предлагалось отменить 63 устаревших, неактуальных, дублирующих и обременяющих для бизнеса инструментов. Законопроект №13203 с изменениями в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования использования земельных участков сельскохозяйственного назначения.

с изменениями в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования использования земельных участков сельскохозяйственного назначения. Законопроект №13193 , которым предполагалось обеспечить в условиях военного положения государственные гарантии в сфере образования для удовлетворения потребностей национальной экономики, воинских формирований и населения Украины, избежать использования получения образования как способа уклонения от мобилизации и устранить существующие пробелы в законодательстве, создающие условия для уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Этот документ касался, в частности, утраты права на отсрочку студентами, поступившими после 25 лет .

, которым предполагалось обеспечить в условиях военного положения государственные гарантии в сфере образования для удовлетворения потребностей национальной экономики, воинских формирований и населения Украины, избежать использования получения образования как способа уклонения от мобилизации и устранить существующие пробелы в законодательстве, создающие условия для уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Этот документ касался, в частности, . Законопроект №13132 , согласно которому норма о подаче отчетов в течение трех месяцев после отмены ВП не будет распространяться на подачу ФОПами и юрлицами статистической, финансовой и иной отчетности (но это не касается отчетности в ГНС).

, согласно которому норма о подаче отчетов в течение трех месяцев после отмены ВП не будет распространяться на подачу ФОПами и юрлицами статистической, финансовой и иной отчетности (но это не касается отчетности в ГНС). Законопроект №10072 об узаконивании введения санкций в отношении граждан Украины, который также уже был рекомендован к принятию за основу, но этого не произошло.

Что дальше?

Хотя эти законопроекты сейчас отозваны, это не означает, что их судьба окончательно решена.

Вероятнее всего, большинство из них будут вновь внесены в Парламент, но уже от имени нового состава Правительства.

Новый Кабмин проведет переоценку их актуальности и целесообразности, внесет возможные правки и повторно подаст на рассмотрение народных депутатов.

Это нормальный процесс в демократическом государстве, который обеспечивает последовательность в законотворческой деятельности и соответствие новых инициатив текущей политике правительства.

Мы будем продолжать информировать вас о развитии событий и любых обновлениях по этим и другим законопроектам.

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