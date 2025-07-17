Рада проголосовала за состав нового Кабинета министров — кто получил должности

Президент Владимир Зеленский 16 июля 2025 представил фракции Слуга народу будущий состав обновленного Кабинета министров, который возглавит Юлия Свириденко.

Он выразил благодарность бывшему премьер-министру Денису Шмыгалю за работу, представил Юлию Свириденко как новую главу правительства и наметил ключевые кадровые изменения в министерствах.

17 июля Верховная Рада приняла обновленный состав правительства, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За решение отдали 254 голоса.

Ключевые кадровые ротации

Новый премьер-министр: кабинет министров возглавит Юлия Свириденко, которая до этого занимала должность первого вице-премьер-министра — министра экономики.

Министр обороны: бывший премьер-министр Денис Шмигаль возглавит Министерство обороны.

Первый вице-премьер и Минцифры: Михаил Федоров, вице-премьер по инновациям — министр цифровой трансформации, вступит в должность первого вице-премьера.

Министерство экономики, Министерство экологии и Министерство аграрной политики будут объединены в одно ведомство. Его возглавит Алексей Соболев, ранее бывший первым заместителем Юлии Свириденко в Министерстве экономики.

Вице-премьер по евроинтеграции: Тарас Качка, еще один заместитель Свириденко, заменит Ольгу Стефанишину в должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции. Относительно возможного назначения Стефанишиной послом Украины при ЕС или США, информации не было.

Министерство социальной политики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин — первый замминистра финансов.

Министр энергетики и юстиции: Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук, которая недавно была главой Минэкологии. А Герман Галущенко станет министром юстиции.

Министерство культуры: пока остается без руководителя после увольнения Николая Точицкого. Кандидата на этот пост еще ищут. Планируется отделить от министерства стратегические коммуникации и информполитику, передав их агентству, подчиненному непосредственно премьер-министру Юлии Свириденко.

Кто остается на должностях?

Свои должности в правительстве сохранят:

Алексей Кулеба (вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий)

Андрей Сибига (министр иностранных дел)

Игорь Клименко (министр внутренних дел)

Сергей Марченко (министр финансов)

Наталья Калмыкова (министр по делам ветеранов)

Виктор Ляшко (министр здравоохранения)

Матвей Бедный (министр молодежи и спорта)

Оксен Лесной (министр образования и науки)

Ранее мы рассказывали, о причинах увольнения генерал-майора Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками в связи с завершением его каденции.

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