Рада проголосовала за состав нового Кабинета министров — кто получил должности

Президент Владимир Зеленский 16 июля 2025 представил фракции Слуга народу будущий состав обновленного Кабинета министров, который возглавит Юлия Свириденко. Он выразил благодарность бывшему премьер-министру Денису Шмыгалю за работу, представил Юлию Свириденко как новую главу правительства и наметил ключевые кадровые изменения в министерствах. 17 июля Верховная Рада приняла обновленный состав правительства, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За решение отдали 254 голоса.Ключевые кадровые ротации Новый премьер-министр: кабинет министров возглавит Юлия Свириденко, которая до этого занимала должность первого вице-премьер-министра — министра экономики. Министр обороны: бывший премьер-министр Денис Шмигаль возглавит Министерство обороны. Первый вице-премьер и Минцифры: Михаил Федоров, вице-премьер по инновациям — министр цифровой трансформации, вступит в должность первого вице-премьера. Министерство экономики, Министерство экологии и Министерство аграрной политики будут объединены в одно ведомство. Его возглавит Алексей Соболев, ранее бывший первым заместителем Юлии Свириденко в Министерстве экономики. Вице-премьер по евроинтеграции: Тарас Качка, еще один заместитель Свириденко, заменит Ольгу Стефанишину в должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции. Относительно возможного назначения Стефанишиной послом Украины при ЕС или США, информации не было. Министерство социальной политики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин — первый замминистра финансов. Министр энергетики и юстиции: Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук, которая недавно была главой Минэкологии. А Герман Галущенко станет министром юстиции. Министерство культуры: пока остается без руководителя после увольнения Николая Точицкого. Кандидата на этот пост еще ищут. Планируется отделить от министерства стратегические коммуникации и информполитику, передав их агентству, подчиненному непосредственно премьер-министру Юлии Свириденко. Читать по теме Юлия Свириденко – новая кандидатка на пост премьера: главное о ней Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кардинальные изменения в системе исполнительной власти. Читай детали. Кто остается на должностях? Свои должности в правительстве сохранят: Алексей Кулеба (вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий) Андрей Сибига (министр иностранных дел) Игорь Клименко (министр внутренних дел) Сергей Марченко (министр финансов) Наталья Калмыкова (министр по делам ветеранов) Виктор Ляшко (министр здравоохранения) Матвей Бедный (министр молодежи и спорта) Оксен Лесной (министр образования и науки) Ранее мы рассказывали, о причинах увольнения генерал-майора Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками в связи с завершением его каденции. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Верховная Рада, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter