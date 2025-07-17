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Рада проголосовала за состав нового Кабинета министров — кто получил должности

Мария Дзюба, редактор сайта 17 июля 2025, 15:25
Рада проголосовала за состав нового Кабинета министров — кто получил должности

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