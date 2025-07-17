Рада проголосувала за склад нового Кабінету міністрів — хто отримав посади

Президент Володимир Зеленський 16 липня 2025 року представив фракції Слуга народу майбутній склад оновленого Кабінету міністрів, який очолить Юлія Свириденко.

Він висловив подяку колишньому прем’єр-міністру Денису Шмигалю за роботу, представив Юлію Свириденко як нову очільницю уряду та окреслив ключові кадрові зміни в міністерствах.

17 липня Верховна Рада ухвалила оновлений склад уряду, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За рішення віддали 254 голоси.

Ключові кадрові ротації

Новий прем’єр-міністр: Кабінет міністрів очолить Юлія Свириденко, яка до цього обіймала посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки.

міністра економіки. Міністр оборони: колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони.

Перший віце-прем’єр та Мінцифри: Михайло Федоров, віцепрем’єр з інновацій — міністр цифрової трансформації, обійме посаду першого віце-прем’єра.

міністр цифрової трансформації, обійме посаду першого віце-прем’єра. Об’єднання міністерств: Міністерство економіки, Міністерство екології та Міністерство аграрної політики будуть об’єднані в одне відомство. Його очолить Олексій Соболев, який раніше був першим заступником Юлії Свириденко в Міністерстві економіки.

Віце-прем’єр з євроінтеграції: Тарас Качка, ще один заступник Свириденко, замінить Ольгу Стефанішину на посаді віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Щодо можливого призначення Стефанішиної послом України при ЄС чи в США, інформації не було.

Міністерство соціальної політики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Очолить об’єднане відомство Денис Улютін — перший заступник міністра фінансів.

перший заступник міністра фінансів. Міністр енергетики та юстиції: Міністерство енергетики замість Германа Галущенка очолить Світлана Гринчук, яка донедавна була главою Мінекології. А Герман Галущенко стане міністром юстиції.

Міністерство культури: наразі залишається без очільника після звільнення Миколи Точицького. Кандидата на цю посаду ще шукають. Планується відокремити від міністерства стратегічні комунікації та інформполітику, передавши їх агентству, підпорядкованому безпосередньо прем’єр-міністерці Юлії Свириденко.

Хто залишається на посадах?

Свої посади в уряді збережуть:

Олексій Кулеба (віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій)

Андрій Сибіга (міністр закордонних справ)

Ігор Клименко (міністр внутрішніх справ)

Сергій Марченко (міністр фінансів)

Наталія Калмикова (міністерка у справах ветеранів)

Віктор Ляшко (міністр охорони здоров’я)

Матвій Бідний (міністр молоді і спорту)

Оксен Лісовий (міністр освіти та науки)

Раніше ми розповідали, про причини звільнення генерал-майора Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ у зв’язку із завершенням його каденції.

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