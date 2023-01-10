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Через 20 лет озоновый слой наконец-то восстановится! Что это такое и чем грозило его разрушение

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 января 2023, 20:00
Озоновий шар Землі: що це таке, чим корисний та як його відновити
Фото: Unsplash

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