Через 20 лет озоновый слой наконец-то восстановится! Что это такое и чем грозило его разрушение

Человечество должно лучше заботиться об экологии, ведь это влияет на наше качество жизни. Планета страдает от загрязнения водоемов, от рек до океанов, постоянных вредных выбросов в атмосферу, потепления, вымирания некоторых видов животных и т.д.

Одной из самых больших экологических опасностей является разрушение озонового слоя. Однако в ООН заявили, что через несколько десятков лет он сможет полностью восстановиться.

Что такое озоновый слой

Озоновый слой — слой атмосферы, защищающий нас от вредного воздействия лучей солнца. Дыра в озоновом слое является уменьшением концентрации этого одного из важных элементов — озона — в определенной зоне. Когда это случается, на поверхность Земли попадает большее количество вредного солнечного излучения.

Сейчас также смотрят

То есть, озон выполняет функцию защитного фильтра от солнечного ультрафиолетового излучения.

Чем грозит разрушение озонового слоя

Как мы говорили, озон ограничивает прохождение ультрафиолета и не пропускает его коротковолновую часть.

Если она проникнет на Землю, жизнь в современной белковой форме будет невозможна.

При проникновении этой составляющей солнечного спектра к земной поверхности участятся ожоги кожи и сетчатки глаза, развитие злокачественных опухолей, разрушаются молекулы ДНК и кровяные тельца, подавляется фотосинтез у растений.

Восстановление озонового слоя

В новом отчете ООН говорится, что озоновый слой может восстановиться. Считается, что этого удалось достичь после решительных действий правительств относительно постепенного отказа от озоноразрушающих веществ.

Информация в отчете говорит о том, что потери в озоновом слое должны быть восстановлены к 2040 году во всем мире, кроме полярных регионов. Полюсы требуют больше времени для восстановления. Озоновый слой полностью восстановится над Арктикой к 2045 году, а над Антарктикой — к 2066 году.

Монреальский протокол по озоновому слою

В 1985 году было заключено международное соглашение об охране озонового слоя. Уже в 1989 году стали заметны изменения, озоновый слой стал улучшаться.

Это международное соглашение помогло ликвидировать 99% озоноразрушающих химических веществ, таких как хлорфторуглерод (CFC).

ООН заявила, что действия, предпринятые в отношении озонового слоя, также способствовали более серьезной реакции на климатический кризис. Хлорфторуглероды — парниковые газы, их дальнейшее неконтролируемое использование повысило бы глобальную температуру на 1 °C до середины столетия.

По словам ученого Национального управления океанических и атмосферных исследований Дэвида Фейхи, глобальная реакция на борьбу с хлорфторуглеродами означает, что Монреальское соглашение следует считать самым успешным экологическим соглашением в истории. Оно призвало страны объединиться, определить результат и действовать в соответствии с ним.

Сейчас на экологию нашей страны оказывает негативное влияние война. Ранее мы рассказывали об экоциде в Одесской области, там погибают дельфины и птицы.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!