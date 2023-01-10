За 20 років озоновий шар нарешті відновиться! Що це таке та чим загрожувало його руйнування

Людство має краще дбати про екологію, адже це впливає на нашу якість життя. Планета страждає від забруднення водойм, від річок до океанів, постійних шкідливих викидів у повітря, потепління, вимирання деяких видів тварин тощо.

Однією з найбільших екологічних небезпек є руйнування озонового шару. Проте в ООН заявили, що за кілька десятків років він зможе повністю відновитися.

Що таке озоновий шар

Озоновий шар — шар атмосфери, що захищає нас від шкідливої дії променів сонця. Діра в озоновому шарі є зменшенням концентрації цього одного з важливих елементів — озону — в певній зоні. Коли це трапляється, на поверхню Землі потрапляє більше шкідливого сонячного випромінювання.

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Тобто озон виконує функцію захисного фільтра від сонячного ультрафіолетового випромінювання.

Чим загрожує руйнування озонового шару

Як ми зазначали, озон обмежує проходження ультрафіолету і не пропускає його короткохвильову частину.

Якщо вона проникне на Землю, життя у сучасній білковій формі буде неможливим.

При проникненні цієї складової сонячного спектра до земної поверхні почастішають опіки шкіри та сітківки ока, розвиток злоякісних пухлин, руйнуватимуться молекули ДНК та кров’яні тільця, пригнічуватиметься фотосинтез у рослин.

Відновлення озонового шару

У новому звіті ООН йдеться про те, що озоновий шар має змогу відновитися. Вважають, що цього вдалося досягнути після рішучих дій урядів щодо поступової відмови від озоноруйнівних речовин.

Інформація у звіті говорить про те, що втрати в озоновому шарі мають відновитися до 2040 року у всьому світі, крім полярних регіонів. Полюси потребують більше часу для відновлення. Озоновий шар повністю відновиться над Арктикою до 2045 року, а над Антарктикою — до 2066.

Монреальський протокол щодо озонового шару

У 1985 році була укладена міжнародна угода про охорону озонового шару. Уже у 1989 році стали помітні зміни, озоновий шар став покращуватися.

Ця міжнародна угода допомогла ліквідувати 99% озоноруйнівних хімічних речовин, як-от хлорфторвуглеці (CFC).

ООН заявила, що дії, вжиті щодо озонового шару, також сприяли серйознішій реакції на кліматичну кризу. Хлорфторвуглеці — парникові гази. Їх подальше неконтрольоване використання підвищило б глобальну температуру на 1 °C до середини сторіччя.

За словами вченого Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Девіда Фейхі, глобальна реакція на боротьбу з хлорфторвуглецями означає, що Монреальську угоду слід вважати найуспішнішою екологічною угодою в історії. Вона заохотила країни об’єднатися, визначити результат і діяти відповідно до нього.

Зараз на екологію нашої країни негативно впливає війна. Раніше ми розповідали про екоцид в Одеській області, там гинуть дельфіни та птахи.

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