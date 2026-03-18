Почти 5 млн детей не дожили до пятилетия: печальные данные ВОЗ

Свежая статистика ЮНИСЕФ и ВОЗ шокирует: по итогам 2024 года, более 4,9 миллиона детей не дожили до своего пятилетия. Несмотря на технологический прогресс, темпы снижения детской смертности в мире существенно замедлились, а пропасть между регионами достигла критической отметки.

Еще в начале тысячелетия мир демонстрировал оптимистичную динамику — с 2000 года уровень детской смертности удалось сократить вдвое. Однако свежая аналитика отчета Уровни и тенденции детской смертности указывает на опасный тренд: начиная с 2015 года, скорость этого позитивного процесса упала более чем на 60%.

Эксперты констатируют: человечество уперлось в «стеклянный потолок», когда привычных усилий уже недостаточно. Дефицит финансирования, глобальные конфликты и климатические потрясения становятся непреодолимыми барьерами на пути к спасению самых маленьких.

Самый опасный первый месяц

Наиболее критическим периодом остается первый месяц жизни. На новорожденных приходится почти половина всех смертей (2,3 млн). Основные причины — преждевременные роды (36%) и осложнения во время родов (21%). Это те случаи, когда присутствие квалифицированной акушерки и наличие базового медицинского оборудования могли бы изменить финал истории.

Впервые в отчете открыто заговорили о тихом убийце — тяжелом остром недоедании. Оно напрямую унесло жизни более 100 тысяч детей, но реальная цифра значительно выше. Недоедание действует как троянский конь, разрушая иммунитет и делая ребенка беззащитным перед малярией или пневмонией.

География выживания: лотерея по месту рождения

Сегодня шанс ребенка выжить — это, к сожалению, географическая лотерея.

Африка к югу от Сахары: здесь происходит 58% всех смертей. Главные враги — инфекции и малярия.

Южная Азия: на регион приходится четверть трагических случаев, преимущественно из-за отсутствия надлежащего дородового ухода.

Зоны конфликтов: малыши в горячих точках умирают в три раза чаще, чем их сверстники в мирных странах.

Для сравнения: в Европе и Северной Америке доля смертей от инфекций составляет всего 9%, в то время как в Африке этот показатель превышает 54%.

Специалисты Всемирного банка акцентируют внимание на циничной, но важной цифре: инвестиции в детское здравоохранение являются одними из самых выгодных в мире. Каждый доллар, вложенный в вакцинацию или обучение врачей, приносит до 20 долларов экономической выгоды в будущем за счет роста продуктивности и социальной стабильности.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел подчеркивает:

— Ни один ребенок не должен умирать от болезни, которую мы уже научились лечить. Мы видим тревожное сокращение бюджетов именно тогда, когда мир должен удвоить усилия.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывает защитить медицинские сервисы в зонах кризисов, иначе цифры в отчете в следующем году могут стать еще страшнее.

