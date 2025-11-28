Российские военные совершили очередное военное преступление в Донецкой области. В ноябре 2025 года во время боев в Покровском районе оккупанты захватили в плен украинского военного и убили его, нарушая все нормы Женевских конвенций.

Трагедия произошла вблизи села Гнатовка. По данным Донецкой областной прокуратуры, враг штурмовал украинские позиции, в результате чего боец ВСУ оказался в окружении и был вынужден сдаться.

Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли, — говорится в сообщении.

Донецкая областная прокуратура уже начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас следователи СБУ проводят розыскные действия, чтобы установить личности конкретных российских военных, совершивших эту казнь, и привлечь их к ответственности.

Это уже не первое преступление российских военных, связанное с расстрелами украинских пленных. Похожий случай произошел и в Курской области, где российские войска снова совершили жестокий акт насилия.

