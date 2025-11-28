Російські військові вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині. У листопаді 2025 року під час боїв у Покровському районі окупанти захопили в полон українського військового та вбили його, порушуючи всі норми Женевських конвенцій.

Трагедія сталася поблизу села Гнатівка. За Донецької обласної прокуратури, ворог штурмував українські позиції, внаслідок чого боєць ЗСУ опинився в оточенні і був змушений здатися.

Донецька обласна прокуратура вже розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі слідчі СБУ проводять розшукові дії, щоб встановити особи конкретних російських військових, які здійснили цю страту, і притягнути їх до відповідальності.

Це вже не перший злочин російських військових, пов’язаний із розстрілами українських полонених. Схожий випадок стався й у Курській області, де російські війська знову вчинили жорстокий акт насильства.

