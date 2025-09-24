“Забирайте дівчинку!”: росіяни розстріляли сім’ю та викрали дитину на Донеччині

На Лиманському напрямку окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку у заручники. Про це повідомляє Третій армійський корпус. Це сталося в районі населеного пункту Шандриголове.

Розстріл цивільних на Лиманському напрямку: маленька дівчинка у заручниках

У прес-службі корпусу повідомили, що російські військові розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує дитину для прикриття своїх груп та подальшого просування.

— З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним Балі віддав наказ про знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і “убивать всех без розбора”.

Ворожий підрозділ увійшов до житлового будинку та розстріляв цивільних, батьків дитини. Дівчинку ж викрали та продовжили штурмові дії, утримуючи її в заручниках, щоб унеможливити ведення вогню з боку ЗСУ.

Підрозділи Третього армійського корпусу зафіксували воєнний злочин у прямому ефірі. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.

Військові та СБУ вкотре наголошують, що завчасна евакуація з району бойових дій рятує від дій окупантів.

Через прогалини у законах українські діти нерідко залишаються в небезпечних регіонах разом з батьками. Омбудсмен з прав людини пояснював, чому виникають такі ситуації.

