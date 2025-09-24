“Забирайте девочку!”: россияне расстреляли семью и похитили ребенка в Донецкой области

На Лиманском направлении оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили девочку в заложники. Об этом сообщает Третий армейский корпус. Это произошло в районе населенного пункта Шандриголово.

Расстрел гражданских на Лиманском направлении: маленькая девочка в заложниках

В пресс-службе корпуса сообщили, что российские военные расстреляли гражданскую семью и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ребенка для прикрытия своих групп и для дальнейшего продвижения.

— Из радиоперехватов стало известно еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным Бали отдал приказ об ликвидировании гражданского населения, аннотации действовать скоро и “убивать всех без разбора”.

Вражеское подразделение вошло в жилой дом и расстреляло гражданских, родителей ребенка. Девочку же похитили и продолжили штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня со стороны ВСУ.

Подразделения Третьего армейского корпуса зафиксировали военное преступление в прямом эфире. Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника.

Военные и СБУ в очередной раз отмечают, что заблаговременная эвакуация из района боевых действий спасает от действий оккупантов.

Из-за пробелов в законах украинские дети нередко остаются в опасных регионах вместе с родителями. Омбудсмен по правам человека объяснял, почему возникают подобные ситуации.

