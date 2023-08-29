Ради безопасности малышей! Правительство анонсировало принудительную эвакуацию детей из двух районов Запорожской области

28 августа правительство анонсировало принудительную эвакуацию детей из Васильевского и Пологовского районов в Запорожской области.
Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.
Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти.
Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти.
Вице-премьер-министр добавила, что сейчас детей уже принудительно эвакуируют из Волчанской громады Купянского района Харьковской области. Также в Донецкой области еще 89 детей ждут эвакуации в безопасные места.
Ирина Верещук объяснила, что решение о районах, в которых необходимо объявлять эвакуацию, принимают областные военные администрации и советы обороны. После этого начинается эвакуационный процесс местных жителей.
По словам министра, в Украине уже установлен механизм эвакуации, с четкими алгоритмами и сотрудничеством с международными партнерами и волонтерами.
Есть необходимые постановления. Они работают, — заверила Верещук.
Есть необходимые постановления. Они работают, — заверила Верещук.
Как было известно ранее, с августа 2022 года ведется обязательная эвакуация из Донецкой области. Это позволило за последний год переселить в безопасные места более 87 тысяч человек, включая более 10,7 тысячи детей и более 3,7 тысячи человек с инвалидностью.
В Харьковской области продолжается эвакуация гражданских из прифронтовых территорий на Купянском направлении.
Ранее мы рассказывали, что делать людям, которые живут в городах рядом с ЗАЭС, и куда обращаться для эвакуации.
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