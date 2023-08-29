Ради безопасности малышей! Правительство анонсировало принудительную эвакуацию детей из двух районов Запорожской области

28 августа правительство анонсировало принудительную эвакуацию детей из Васильевского и Пологовского районов в Запорожской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти.

Вице-премьер-министр добавила, что сейчас детей уже принудительно эвакуируют из Волчанской громады Купянского района Харьковской области. Также в Донецкой области еще 89 детей ждут эвакуации в безопасные места.

Сейчас также смотрят

Ирина Верещук объяснила, что решение о районах, в которых необходимо объявлять эвакуацию, принимают областные военные администрации и советы обороны. После этого начинается эвакуационный процесс местных жителей.

По словам министра, в Украине уже установлен механизм эвакуации, с четкими алгоритмами и сотрудничеством с международными партнерами и волонтерами.

Есть необходимые постановления. Они работают, — заверила Верещук.

Как было известно ранее, с августа 2022 года ведется обязательная эвакуация из Донецкой области. Это позволило за последний год переселить в безопасные места более 87 тысяч человек, включая более 10,7 тысячи детей и более 3,7 тысячи человек с инвалидностью.

В Харьковской области продолжается эвакуация гражданских из прифронтовых территорий на Купянском направлении.

Ранее мы рассказывали, что делать людям, которые живут в городах рядом с ЗАЭС, и куда обращаться для эвакуации.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.