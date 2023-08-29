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Ради безопасности малышей! Правительство анонсировало принудительную эвакуацию детей из двух районов Запорожской области

Диана Просяник, редактор сайта 29 августа 2023, 11:36
евакуація
Фото: Depositphotos

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