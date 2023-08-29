Задля безпеки малечі! Уряд анонсував примусову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області

28 серпня уряд анонсував примусову евакуацію дітей з Василівського та Пологівського районів у Запорізькій області.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.
П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти.
П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти.
Віцепрем’єр-міністерка додала, що нині дітей вже примусово евакуюють з Вовчанської громади Куп’янського району Харківської області. Також у Донецькій області ще 89 дітей чекають на евакуацію у безпечні місця.
Ірина Верещук пояснила, що рішення про райони, в яких необхідно оголошувати евакуацію, приймають обласні військові адміністрації та ради оборони. Після цього розпочинається евакуаційний процес місцевих жителів.
За словами міністерки, в Україні вже встановлено механізм евакуації, з чіткими алгоритмами та співпрацею з міжнародними партнерами та волонтерами.
Є необхідні постанови. Вони працюють, — запевнила Верещук.
Є необхідні постанови. Вони працюють, — запевнила Верещук.
Як було відомо раніше, з серпня 2022 року ведеться обов’язкова евакуація з Донецької області. Це дало змогу за останній рік переселити до безпечних місць понад 87 тисяч людей, включаючи понад 10,7 тисячі дітей та понад 3,7 тисячі осіб з інвалідністю.
У Харківській області триває евакуація цивільних з прифронтових територій на Куп’янському напрямку.
Раніше ми розповідали, що робити людям, які живуть у містах поруч із ЗАЕС, та куди звертатися для евакуації.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.