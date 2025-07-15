В Украине проверят прокуроров с инвалидностью — кого ждет увольнение

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко приступил к установлению справедливости — в частности сообщил, что проверит прокуроров, оформивших себе статус инвалидности. Также он поделился, какая ответственность ждет тех, у кого инвалидность была куплена.

Прокуроров с купленной инвалидностью будут проверять и увольнять

Кравченко написал, что знает о ситуации с огромным количеством оформленных инвалидностей у прокуроров, а потому будет проверять все. Никаких “индульгенций” не предусмотрено.

Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за девять месяцев не решен. Общество имеет полное право знать позицию генерального прокурора, — пишет Кравченко.

Он сообщил, что законом не предусмотрены полномочия для генпрокурора лично увольнять прокуроров в случае массовых получений статуса инвалидности.

Так что увольнения таких чиновников происходят на основании решения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Сейчас в органах прокуратуры остались 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию. Я их удовлетворил.

Также генеральный прокурор сообщил, что принял решение о том, что все прокуроры, имеющие статус инвалидности, будут вынуждены пройти квалификационно-дисциплинарную комиссию.

Не будут проходить комиссию те лица, которые имеют установленную инвалидность с детства, невосстановимые потери здоровья, онкологию и люди с инвалидностью в результате войны. Таких в органах прокуратуры 136 человек.

348 прокуроров теперь будут ждать решения о своей инвалидности и увольнении. Руслан Кравченко добавил, что среди этих людей точно будут те, кому статус инвалидности подтвердят, однако недобросовестность отдельных прокуроров не должна влиять на тех, кто честно выполняет свою работу.

Восстановление доверия — это путь, который должен пройти каждый. Без исключений. Без манипуляций.

