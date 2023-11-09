Рада поддержала увольнение министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта: что известно

Сегодня, 9 ноября 2023 года, Верховная Рада поддержала отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. За данное решение проголосовало 243 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Напомним, что накануне Вадим Гутцайт подал соответствующее заявление об отставке с должности министра. Об этом 8 ноября сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и сказал, что заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

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Что известно о Вадиме Гутцайте

Вадим Гутцайт родился в Киеве в 1971 году. Чиновник окончил Киевский государственный институт физической культуры в 1993 году.

Известно, что в период с 1992 по 1995 год Гутцайт был спортивным инструктором штатной сборной команды Украины по фехтованию Киевского горэкспорткомитета. Также политик находился почти десять лет на службе в Вооруженных силах Украины, с 1993 по 2002 год.

В период с 2002 до 2010 года Вадим Гутцайт был главным тренером украинской национальной сборной по фехтованию Госкомспорта Украины. Начиная с 2010 года, он занимал должность гендиректора Государственного предприятия Олимпийский учебно-спортивный центр.

Между 2010 и 2017 годами Гутцайт был исполнительным директором этого же предприятия, а также генеральным директором его филиала — Олимпийского учебно-спортивного центра Конча-Заспа.

В 2017-2018 годах он занимал должность заместителя директора департамента образования и науки, молодежи и спорта и начальника управления молодежи и спорта исполнительного органа КГГА.

С 26 июня 2018 года Гутцайт возглавлял департамент молодежи и спорта в КГГА.

С 4 марта 2020 года он был назначен на должность Министра молодежи и спорта Украины.

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