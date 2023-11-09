Рада підтримала звільнення міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта: що відомо

Сьогодні, 9 листопада 2023 року, Верховна Рада підтримала звільнення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. За це рішення проголосували 243 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що напередодні Вадим Гутцайт подав відповідну заяву про відставку з посади міністра. Про це 8 листопада повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук та сказав, що заяву буде розглянуто найближчим часом.

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Що відомо про Вадима Гутцайта

Вадим Гутцайт народився у Києві у 1971 році. Закінчив Київський державний інститут фізичної культури у 1993 році.

Відомо, що у період з 1992 до 1995 року Гутцайт був спортивним інструктором штатної збірної команди України з фехтування Київського міськспорткомітету. Також політик перебував майже десять років на службі у Збройних силах України, з 1993 до 2002 року.

В період з 2002 до 2010 року Вадим Гутцайт був головним тренером української національної збірної з фехтування Держкомспорту України. Починаючи з 2010 року, він обіймав посаду гендиректора Державного підприємства Олімпійський навчально-спортивний центр.

Між 2010 та 2017 роками Гутцайт був виконавчим директором цього ж підприємства, а також генеральним директором його філії — Олімпійського навчально-спортивного центру Конча-Заспа.

У 2017-2018 роках він обіймав посаду заступника директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту та начальника управління молоді та спорту виконавчого органу КМДА.

З 26 червня 2018 року Гутцайт очолював департамент молоді та спорту в КМДА.

З 4 березня 2020 року він був призначений на посаду Міністра молоді та спорту України.

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