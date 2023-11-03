Deepfake, журналистские стандарты, принципы работы ИИ — что было самым сложным для украинцев на тесте по медиаграмотности

В современном мире человек каждый день потребляет много разной информации. Она касается разных сфер жизни. Поэтому так важно уметь ее анализировать и уметь находить правдивую информацию, особенно сейчас, когда Россия распространяет много дезинформации.

Украинцы имели возможность пройти тест на медиаграмотность и проверить свои знания в этой сфере. Этот тест проводился второй раз и результаты с предыдущим годом несколько отличаются.

Как украинцы сдали тест на медиаграмотность 2023

О том, каковы результаты теста на медиаграмотность в 2023 году, рассказала руководительница национального проекта по медиаграмотности Фильтр МКИП Валерия Ковтун во время презентации результатов.

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По сравнению с предыдущим годом участников категории Гуру медиаграмотности (набравшие 34-30 баллов) меньше чем в 2022 году. В прошлом году количество таких участников составило 9%, в этом году — 6%. Но гораздо больше людей, которые находятся на уровне Начинающий (набрали 12-23 балла): в 2022 — 44% участников, в 2023 — 53%.

Тест сдавали участники разной возрастной категории, но больше всего было в возрасте от 15 до 18 лет. Больше всего участников было из Киевской области.

Результаты национального теста на медиаграмотность 2023

Национальный тест на медиаграмотность в 2023 году показал следующие результаты:

29% участников знают, какие методы эффективны для определения deepfake-видео и изображений. Правильные ответы: анализ несоответствий в лицах и синхронизации губ, проверка естественности цвета кожи;

87% участников знают, чем факт отличается от суждения. В 2022 году 10% участников смогли правильно определить все четыре из предложенных суждений;

83% понимают разницу между блогерами и профессиональными журналистами;

68% участников знают, как не попасться на фейковые сборы средств в сети. Правильные ответы: обратиться в эту организацию через доступные каналы коммуникации и спросить действительно ли такой сбор проводится, отправить жалобу на это объявление в соцсетях, если сбор фейковый;

18% участников смогли выбрать все правильные ответы на вопрос о том, на что нужно обращать внимание, прежде чем доверять телеграмм-каналу. Правильные ответы: наличие имя и контакта автора канала или названия ведущего медиа, наличие ссылки на официальный сайт и упоминание этого телеграмм-канала на этом сайте, наличие ссылок на первоисточники в сообщениях;

58% участников знают, что такое таблоид и демонстрируют понимание зарубежного информационного поля;

только 12% правильно ответили на вопрос о фишинге и как его избежать;

украинцы лучше ответили на вопрос, где необходимо было определить, что будут делать, увидев определенную информацию, где знаменитый человек произносит речь. 95% дали правильный ответ;

только 7% участников ответили, что такое журналистский стандарт;

72% украинцев дали правильное определение понятию искусственный интеллект. В то же время, только 47% понимают принципы работы ИИ.

Иногда наши родные верят информации в интернете, которая может быть ложной. Ранее мы рассказывали, как убедить родственников в том, что они читают фейки и дезинформацию.

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