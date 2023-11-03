Deepfake, журналистские стандарты, принципы работы ИИ — что было самым сложным для украинцев на тесте по медиаграмотности

В современном мире человек каждый день потребляет много разной информации. Она касается разных сфер жизни. Поэтому так важно уметь ее анализировать и уметь находить правдивую информацию, особенно сейчас, когда Россия распространяет много дезинформации.
Украинцы имели возможность пройти тест на медиаграмотность и проверить свои знания в этой сфере. Этот тест проводился второй раз и результаты с предыдущим годом несколько отличаются.
О том, каковы результаты теста на медиаграмотность в 2023 году, рассказала руководительница национального проекта по медиаграмотности Фильтр МКИП Валерия Ковтун во время презентации результатов.
По сравнению с предыдущим годом участников категории Гуру медиаграмотности (набравшие 34-30 баллов) меньше чем в 2022 году. В прошлом году количество таких участников составило 9%, в этом году — 6%. Но гораздо больше людей, которые находятся на уровне Начинающий (набрали 12-23 балла): в 2022 — 44% участников, в 2023 — 53%.
Тест сдавали участники разной возрастной категории, но больше всего было в возрасте от 15 до 18 лет. Больше всего участников было из Киевской области.
Национальный тест на медиаграмотность в 2023 году показал следующие результаты:
Иногда наши родные верят информации в интернете, которая может быть ложной. Ранее мы рассказывали, как убедить родственников в том, что они читают фейки и дезинформацию.
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