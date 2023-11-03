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Deepfake, журналистские стандарты, принципы работы ИИ — что было самым сложным для украинцев на тесте по медиаграмотности

Богдана Макалюк, журналист сайта 03 ноября 2023, 11:00
Результати національного тесту на медіаграмотність 2023
Фото: Pexels

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