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Deepfake, журналістські стандарти, принципи роботи ШІ — що було найскладнішим для українців на тесті з медіаграмотності

Богдана Макалюк, журналістка сайту 03 Листопада 2023, 11:00
Результати національного тесту на медіаграмотність 2023
Фото: Pexels

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