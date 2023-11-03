Deepfake, журналістські стандарти, принципи роботи ШІ — що було найскладнішим для українців на тесті з медіаграмотності

У сучасному світі людина щодня споживає багато різної інформації. Вона стосується різних сфер життя. Тому так важливо вміти її аналізувати та вміти знаходити правдиву інформацію, особливо зараз, коли Росія розповсюджує багато дезінформації.
Українці мали змогу пройти тест на медіаграмотність та перевірити свої знання у цій сфері. Цей тест проводився вдруге і результати з попереднім роком дещо відрізняються.
Про те, які результати тесту на медіаграмотність у 2023 році, розповіла керівниця національного проекту з медіаграмотності Фільтр МКІП Валерія Ковтун під час презентації результатів.
Порівняно з попереднім роком учасників категорії Гуру медіаграмотності (ті, що набрали 34-30 балів) менше ніж у 2022 році. Минулого року кількість таких учасників склала 9%, цього року — 6%. Але набагато більше людей, які перебувають на рівні Початківець (набрали 12-23 бали) — у 2022 – 44% учасників, у 2023 — 53%.
Тест складали учасники різної вікової категорії, але найбільше було віком від 15 до 18 років. Найбільше учасників з Київської області.
Національний тест на медіаграмотність у 2023 році показав такі результати:
Інколи наші рідні вірять інформації в інтернеті, яка може бути неправдивою. Раніше ми розповідали, як переконати родичів, що вони читають фейки та дезінформацію.
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