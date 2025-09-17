Укрзалізниця о задержке поездов: какие рейсы прибудут с опозданием

17 сентября Россия в очередной раз атаковала подстанции Укрзалізниці. В компании сообщают, что в связи с этим задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направления.

Укрзалізниця о задержка поездов 17 сентября: детали

В УЗ заявили, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, для этого уже привлечены 20 резервных тепловозов. Ряд поездов останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения.

Полный список задержек можно увидеть на сайте uz-vezemo. В частности, по состоянию на 9:00 сообщается о задержке рейсов:

№37/38 Запорожье-1-Киев-Пасс. (+3:17); №79/80 Днепр-Главный-Львов (+3:24); №37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+4:46); №79/80 Львов-Днепр-Главный (+3:39); №101/102 Краматорск-Херсон (+4:05); №75/76 Киев-Пасс.-Кривой Рог-Главный (+3:55); №51/52 Запорожье-1-Одесса-Главная (+3:33); №85/86 Львов-Запорожье-1 (+3:33); №85/86-71/72 Павлоград-1, Запорожье-Львов (+3:20); №119/120 Хелм-Днепр-Главный (+3:18); №41/42 Трускавец-Днепр-Главный (+1:32); №109/110-209-210 Львов, ИС. Франковск-Херсон (+1:32); №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+2:39); №65/66 Харьков-Пасс.-Умань (+2:27); №121/122 Херсон-Киев-Пасс. (+2:01); №53/54 Одесса-Главная-Днепр-Главный (+1:39); №253/254 Одесса-Главная-Кривой Рог-Главный (+1:39); №51/52 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+1:36); №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+1:28); №27/28 Чоп-Киев-Пасс. (+1:25); №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+1:25); №209/210 Ивано-Франковск-Николаев Пас. (+1:22); №39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 (+1:19); №5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+1:35); №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+1:035); №59/60 Киев-Пасс.-Чоп (+1:04); №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:55); №367/368 Ужгород-Ковель-Пасс. (+0:54); №83/84 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:45); №57/58 Киев-Пасс.-Ясиня (+0:40); №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:37); №283/284 Киев-Пасс.-Ужгород (+0:36); №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:34); №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:34); №705/706 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:33); №91/92 Львов-Киев-Пасс. (+0:30); №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:23); №351/352 Кишинев-Киев-Пасс. (+0:21); №27/28 Киев-Пасс.-Чоп (+0:20); №55/56 Рахов-Киев-Пасс. (+0:17); №19/20 Киев-Пасс.-Хелм (+0:14); №7/8 Киев-Пасс.-Черновцы (+0:10); №95/96 Киев-Пасс.-Рахов (+0:10); №149/150 Киев-Пасс.-Ивано-Франковск (+0:10); №19/20 Хелм-Киев-Пасс. (+0:09); №67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пасс. (+0:09);

Относительно международных стыковок в Хелме и Перемышле перевозчик уверяет, что уже вышел на связь с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируют пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль.

Также есть задержки в пригородном сообщении. Утром отменят следующие рейсы электричек:

№6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;

№6503 Знаменка — Мироновка;

№6331 Знаменка — Помошная;

№6332 Колосовка — Знаменка сокращен до станции Кропивницкий;

№6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до станции Сахарная;

№6505 Знаменка — Имени Т.Г. Шевченко;

№6643 Имени Т.Г. Шевченко — Мироновка;

№6644 Мироновка — Цветково;

№6506 Имени Т.Г. Шевченко — Знаменка;

№6553/6554 Черкассы — Знаменка;

№6334 Помошная — Знаменка;

№6509 Знаменка — Имени Т.Г. Шевченко.

№6502 Имени Т.Г. Шевченко — Знаменка;

№6507 Знаменка — Цветково;

№6504 Цветково — Черкассы;

№6551/6552 Черкассы — Знаменка.

В настоящее время железнодорожники работают над восстановлением питания для сигнализации, пока движение налажено в резервном формате.

Напомним, что ранее директор УЗ предупреждал, что атаки на гражданские поезда могут увеличиваться.

