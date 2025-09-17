Укрзалізниця о задержке поездов: какие рейсы прибудут с опозданием

17 сентября Россия в очередной раз атаковала подстанции Укрзалізниці. В компании сообщают, что в связи с этим задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направления.
Укрзалізниця о задержка поездов 17 сентября: детали
В УЗ заявили, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, для этого уже привлечены 20 резервных тепловозов. Ряд поездов останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения.
Полный список задержек можно увидеть на сайте uz-vezemo. В частности, по состоянию на 9:00 сообщается о задержке рейсов:
- №37/38 Запорожье-1-Киев-Пасс. (+3:17);
- №79/80 Днепр-Главный-Львов (+3:24);
- №37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+4:46);
- №79/80 Львов-Днепр-Главный (+3:39);
- №101/102 Краматорск-Херсон (+4:05);
- №75/76 Киев-Пасс.-Кривой Рог-Главный (+3:55);
- №51/52 Запорожье-1-Одесса-Главная (+3:33);
- №85/86 Львов-Запорожье-1 (+3:33);
- №85/86-71/72 Павлоград-1, Запорожье-Львов (+3:20);
- №119/120 Хелм-Днепр-Главный (+3:18);
- №41/42 Трускавец-Днепр-Главный (+1:32);
- №109/110-209-210 Львов, ИС. Франковск-Херсон (+1:32);
- №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+2:39);
- №65/66 Харьков-Пасс.-Умань (+2:27);
- №121/122 Херсон-Киев-Пасс. (+2:01);
- №53/54 Одесса-Главная-Днепр-Главный (+1:39);
- №253/254 Одесса-Главная-Кривой Рог-Главный (+1:39);
- №51/52 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+1:36);
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+1:28);
- №27/28 Чоп-Киев-Пасс. (+1:25);
- №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+1:25);
- №209/210 Ивано-Франковск-Николаев Пас. (+1:22);
- №39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 (+1:19);
- №5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+1:35);
- №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+1:035);
- №59/60 Киев-Пасс.-Чоп (+1:04);
- №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:55);
- №367/368 Ужгород-Ковель-Пасс. (+0:54);
- №83/84 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:45);
- №57/58 Киев-Пасс.-Ясиня (+0:40);
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:37);
- №283/284 Киев-Пасс.-Ужгород (+0:36);
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:34);
- №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:34);
- №705/706 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:33);
- №91/92 Львов-Киев-Пасс. (+0:30);
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:23);
- №351/352 Кишинев-Киев-Пасс. (+0:21);
- №27/28 Киев-Пасс.-Чоп (+0:20);
- №55/56 Рахов-Киев-Пасс. (+0:17);
- №19/20 Киев-Пасс.-Хелм (+0:14);
- №7/8 Киев-Пасс.-Черновцы (+0:10);
- №95/96 Киев-Пасс.-Рахов (+0:10);
- №149/150 Киев-Пасс.-Ивано-Франковск (+0:10);
- №19/20 Хелм-Киев-Пасс. (+0:09);
- №67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пасс. (+0:09);
Относительно международных стыковок в Хелме и Перемышле перевозчик уверяет, что уже вышел на связь с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируют пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль.
Также есть задержки в пригородном сообщении. Утром отменят следующие рейсы электричек:
- №6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;
- №6503 Знаменка — Мироновка;
- №6331 Знаменка — Помошная;
- №6332 Колосовка — Знаменка сокращен до станции Кропивницкий;
- №6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до станции Сахарная;
- №6505 Знаменка — Имени Т.Г. Шевченко;
- №6643 Имени Т.Г. Шевченко — Мироновка;
- №6644 Мироновка — Цветково;
- №6506 Имени Т.Г. Шевченко — Знаменка;
- №6553/6554 Черкассы — Знаменка;
- №6334 Помошная — Знаменка;
- №6509 Знаменка — Имени Т.Г. Шевченко.
- №6502 Имени Т.Г. Шевченко — Знаменка;
- №6507 Знаменка — Цветково;
- №6504 Цветково — Черкассы;
- №6551/6552 Черкассы — Знаменка.
В настоящее время железнодорожники работают над восстановлением питания для сигнализации, пока движение налажено в резервном формате.
Напомним, что ранее директор УЗ предупреждал, что атаки на гражданские поезда могут увеличиваться.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!