Для тебя Новости

Укрзалізниця о задержке поездов: какие рейсы прибудут с опозданием

Ирина Танасийчук, журналист сайта 17 сентября 2025, 09:45 4 мин.
Укрзалізниця о задержке поездов: какие рейсы прибудут с опозданием
Фото Укрзалізниця

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь