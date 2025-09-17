Укрзалізниця про затримку поїздів: які рейси прибудуть із запізненням

17 вересня Росія вчергове атакувала підстанції Укрзалізниці. У компанії повідомляють, що у зв’язку з цим затримуються пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямку.
Укрзалізниця про затримку поїздів 17 вересня: деталі
В УЗ заявили, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, для цього вже залучено 20 резервних теплотягів. Низку поїздів зупиняли на безпечній відстані від зони ураження.
Повний перелік затримок можна побачити на сайті uz-vezemo. Зокрема станом на 9:00 повідомляється про затримку рейсів:
- №37/38 Запоріжжя-1-Київ-Пас. (+3:17);
- №79/80 Дніпро-Головний-Львів (+3:24);
- №37/38 Київ-Пас.-Запоріжжя-1 (+4:46);
- №79/80 Львів-Дніпро-Головний (+3:39);
- №101/102 Краматорськ-Херсон (+4:05);
- №75/76 Київ-Пас.-Кривий Ріг-Головний (+3:55);
- №51/52 Запоріжжя-1-Одеса-Головна (+3:33);
- №85/86 Львів-Запоріжжя-1 (+3:33);
- №85/86-71/72 Павлоград-1, Запоріжжя-Львів (+3:20);
- №119/120 Хелм-Дніпро-Головний (+3:18);
- №41/42 Трускавець-Дніпро-Головний (+1:32);
- №109/110-209-210 Львів, ІВ. Франківськ-Херсон (+1:32);
- №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+2:39);
- №65/66 Харків-Пас.-Умань (+2:27);
- №121/122 Херсон-Київ-Пас. (+2:01);
- №53/54 Одеса-Головна-Дніпро-Головний (+1:39);
- №253/254 Одеса-Головна-Кривий Ріг-Головний (+1:39);
- №51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:36);
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+1:28);
- №27/28 Чоп-Київ-Пас. (+1:25);
- №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+1:25);
- №209/210 Івано-Франківськ-Миколаїв Пас. (+1:22);
- №39/40 Солотвино-1-Запоріжжя-1 (+1:19);
- №5/6 Ясіня-Запоріжжя-1 (+1:35);
- №115/116 Чернівці-Запоріжжя-1 (+1:035);
- №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+1:04);
- №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+0:55);
- №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:54);
- №83/84 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:45);
- №57/58 Київ-Пас.-Ясіня (+0:40);
- №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:37);
- №283/284 Київ-Пас.-Ужгород (+0:36);
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:34);
- №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:34);
- №705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:33);
- №91/92 Львів-Київ-Пас. (+0:30);
- №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:23);
- №351/352 Кишинеу-Київ-Пас. (+0:21);
- №27/28 Київ-Пас.-Чоп (+0:20);
- №55/56 Рахів-Київ-Пас. (+0:17);
- №19/20 Київ-Пас.-Хелм (+0:14);
- №7/8 Київ-Пас.-Чернівці (+0:10);
- №95/96 Київ-Пас.-Рахів (+0:10);
- №149/150 Київ-Пас.-Івано-Франківськ (+0:10);
- №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+0:09);
- №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+0:09);
Щодо міжнародних стиковок в Хелмі та Перемишлі, перевізник запевняє, що вже вийшов на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координують пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль.
Також є затримки у приміському сполученні. Зранку скасують такі рейси електричок:
- №6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;
- №6503 Знамʼянка — Миронівка;
- №6331 Знамʼянка — Помічна;
- №6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький;
- №6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна;
-
№6505 Знамʼянка — Імені Т.Г. Шевченка;
-
№6643 Імені Т.Г. Шевченка — Миронівка;
-
№6644 Миронівка — Цвіткове;
-
№6506 Імені Т.Г. Шевченка — Знамʼянка;
-
№6553/6554 Черкаси — Знам’янка;
-
№6334 Помічна — Знамʼянка;
-
№6509 Знамʼянка — Імені Т.Г. Шевченка.
-
№6502 Імені Т.Г. Шевченка — Знамʼянка;
-
№6507 Знамʼянка — Цвіткове;
-
№6504 Цвіткове — Черкаси;
-
№6551/6552 Черкаси — Знам’янка.
Нині залізничники працюють над відновленням живлення для засобів сигналізації, поки що рух налагоджено в резервному форматі.
Нагадаємо, що раніше директор УЗ попереджав, що атаки на цивільні потяги можуть збільшуватися.
