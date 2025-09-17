Укрзалізниця про затримку поїздів: які рейси прибудуть із запізненням

17 вересня Росія вчергове атакувала підстанції Укрзалізниці. У компанії повідомляють, що у зв’язку з цим затримуються пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямку.

Укрзалізниця про затримку поїздів 17 вересня: деталі

В УЗ заявили, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, для цього вже залучено 20 резервних теплотягів. Низку поїздів зупиняли на безпечній відстані від зони ураження.

Повний перелік затримок можна побачити на сайті uz-vezemo. Зокрема станом на 9:00 повідомляється про затримку рейсів:

№37/38 Запоріжжя-1-Київ-Пас. (+3:17); №79/80 Дніпро-Головний-Львів (+3:24); №37/38 Київ-Пас.-Запоріжжя-1 (+4:46); №79/80 Львів-Дніпро-Головний (+3:39); №101/102 Краматорськ-Херсон (+4:05); №75/76 Київ-Пас.-Кривий Ріг-Головний (+3:55); №51/52 Запоріжжя-1-Одеса-Головна (+3:33); №85/86 Львів-Запоріжжя-1 (+3:33); №85/86-71/72 Павлоград-1, Запоріжжя-Львів (+3:20); №119/120 Хелм-Дніпро-Головний (+3:18); №41/42 Трускавець-Дніпро-Головний (+1:32); №109/110-209-210 Львів, ІВ. Франківськ-Херсон (+1:32); №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+2:39); №65/66 Харків-Пас.-Умань (+2:27); №121/122 Херсон-Київ-Пас. (+2:01); №53/54 Одеса-Головна-Дніпро-Головний (+1:39); №253/254 Одеса-Головна-Кривий Ріг-Головний (+1:39); №51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:36); №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+1:28); №27/28 Чоп-Київ-Пас. (+1:25); №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+1:25); №209/210 Івано-Франківськ-Миколаїв Пас. (+1:22); №39/40 Солотвино-1-Запоріжжя-1 (+1:19); №5/6 Ясіня-Запоріжжя-1 (+1:35); №115/116 Чернівці-Запоріжжя-1 (+1:035); №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+1:04); №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+0:55); №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:54); №83/84 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:45); №57/58 Київ-Пас.-Ясіня (+0:40); №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:37); №283/284 Київ-Пас.-Ужгород (+0:36); №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:34); №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:34); №705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:33); №91/92 Львів-Київ-Пас. (+0:30); №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:23); №351/352 Кишинеу-Київ-Пас. (+0:21); №27/28 Київ-Пас.-Чоп (+0:20); №55/56 Рахів-Київ-Пас. (+0:17); №19/20 Київ-Пас.-Хелм (+0:14); №7/8 Київ-Пас.-Чернівці (+0:10); №95/96 Київ-Пас.-Рахів (+0:10); №149/150 Київ-Пас.-Івано-Франківськ (+0:10); №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+0:09); №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+0:09);

Щодо міжнародних стиковок в Хелмі та Перемишлі, перевізник запевняє, що вже вийшов на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координують пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль.

Також є затримки у приміському сполученні. Зранку скасують такі рейси електричок:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна;

№6505 Знамʼянка — Імені Т.Г. Шевченка;

№6643 Імені Т.Г. Шевченка — Миронівка;

№6644 Миронівка — Цвіткове;

№6506 Імені Т.Г. Шевченка — Знамʼянка;

№6553/6554 Черкаси — Знам’янка;

№6334 Помічна — Знамʼянка;

№6509 Знамʼянка — Імені Т.Г. Шевченка.

№6502 Імені Т.Г. Шевченка — Знамʼянка;

№6507 Знамʼянка — Цвіткове;

№6504 Цвіткове — Черкаси;

№6551/6552 Черкаси — Знам’янка.

Нині залізничники працюють над відновленням живлення для засобів сигналізації, поки що рух налагоджено в резервному форматі.

Нагадаємо, що раніше директор УЗ попереджав, що атаки на цивільні потяги можуть збільшуватися.

