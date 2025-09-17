Для тебе Новини

Укрзалізниця про затримку поїздів: які рейси прибудуть із запізненням

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Вересня 2025, 09:45 4 хв.
Укрзалізниця про затримку поїздів: які рейси прибудуть із запізненням
Фото Укрзалізниця

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь