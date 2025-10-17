В Крыму российская ПВО сбила собственный самолет во время атаки дронов

Во время ночной атаки беспилотников на временно оккупированный Крым российские силы противовоздушной обороны, предположительно, сбили собственный истребитель Су-30СМ. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Апостроф.

Так активно отбивали атаки украинцев, что в итоге сбили свой самолет над Крымом. Сейчас там собирают всю информацию, — отметил представитель ВМС.

Больше подробностей Плетенчук не раскрыл, пояснив, что данные еще уточняются.

Интересно, что 17 октября россияне заявили о масштабной атаке беспилотников по Крыму.

Так называемые власти полуострова признали поражение нескольких энергетических объектов — подстанций в Джанкойском, Курманском и Евпаторийском районах, из-за чего часть населенных пунктов осталась без света.

Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что после ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в Гвардейском Симферопольского района, а также горела территория военного гарнизона у местного аэродрома. Именно с этого объекта, по данным украинской разведки, россияне запускают дроны-камикадзе для атак по Украине.

Фото: Иллюстративное.

