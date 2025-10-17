У Криму російська ППО збила власний літак під час атаки дронів

Під час нічної атаки безпілотників на тимчасово окупований Крим російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, збили власний винищувач Су-30СМ. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Апостроф.

Так активно відбивали атаки українців, що врешті-решт збили свій літак над Кримом. Зараз там збирають усю інформацію, — зазначив представник ВМС.

Більше деталей Плетенчук не розкрив, пояснивши, що інформацію ще уточнюють.

Цікаво, що 17 жовтня росіяни заявили про масштабну атаку безпілотників по Криму.

Так звана влада півострова визнала ураження кількох енергетичних об’єктів — підстанцій у Джанкойському, Курманському та Євпаторійському районах, через що частина населених пунктів залишилася без світла.

Моніторинговий Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що після ударів спалахнула пожежа на нафтобазі у Гвардійському Сімферопольського району, а також горіла територія військового гарнізону біля місцевого аеродрому. Саме з цього об’єкта, за даними української розвідки, росіяни запускають дрони-камікадзе для атак по Україні.

Фото: Ілюстративне.

