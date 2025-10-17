Для тебе Новини

У Криму російська ППО збила власний літак під час атаки дронів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Жовтня 2025, 13:03 2 хв.
У Криму російська ППО збила власний літак під час атаки дронів

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь