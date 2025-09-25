Ан-26 і радари знищені: українська розвідка вдарила по Криму

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України Примари показали відео чергової операції на тимчасово окупованому півострові. Під час рейду вони ліквідували одразу кілька важливих цілей ворога.

Про це пише ГУР.

Знищені літаки Ан-26 та ворожі радари

Як повідомляє ГУР, під час атаки було спалено два транспортні літаки Ан-26 (також згадуються як АН-26 або Ан26), що перебували на території окупованого Криму.

Крім того, українські розвідники уразили радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 Мис М1, яку використовували російські війська.

Втрати окупантів підтверджені Генштабом

Завдані армії РФ втрати у Криму зафіксовані у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.

У документі зазначається про знищення двох літаків АН-26 та ураження радіолокаційних систем.

У ГУР наголошують, що підрозділ Примари спеціалізується на ліквідації особливо цінних і важливих цілей.

Знищення транспортних літаків Ан-26 (АН-26, Ан26) та ворожих РЛС не лише знижує бойові можливості окупаційних військ, а й демонструє вразливість російської інфраструктури на півострові.

Нагадаємо, що 1 червня Україна змогла знищити понад 40 літаків російської авіації!

