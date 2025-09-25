Ан-26 и радары уничтожены: украинская разведка ударила по Крыму

Бойцы специального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Призраки опубликовали видео очередной операции на временно оккупированном полуострове. Во время рейда разведчики ликвидировали сразу несколько важных целей противника.

Уничтоженные самолеты Ан-26 и вражеские РЛС

По данным ГУР, в ходе атаки были уничтожены два транспортных самолета Ан-26 (также упоминаются как АН-26 или Ан26), находившиеся на территории Крыма.

Кроме того, украинские военные поразили радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 Мыс М1, которые использовались российскими войсками для контроля за акваторией и координации действий.

Потери врага подтверждены Генштабом

Уничтожение российских самолетов и техники нашло подтверждение в официальной сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года. В документе говорится о ликвидации двух самолётов АН-26 и поражении нескольких радиолокационных систем.

В ГУР подчеркивают, что подразделение Призраки специализируется на ликвидации дорогостоящих и стратегически важных целей противника.

Уничтожение транспортных самолетов Ан-26 (АН-26, Ан26) и вражеских РЛС не только снижает боевые возможности оккупационных войск, но демонстрирует уязвимость российской инфраструктуры на полуострове.

Напомним, что 1 июня 2025 года — украинские силы смогли уничтожить более 40 самолётов российской авиации.

