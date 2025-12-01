Дрон РФ убил инженера Fire Point в Вышгороде: компания производит ракеты Фламинго

Трагические последствия ночной атаки на Киевскую область: вражеский дрон забрал жизнь сотрудника ведущей украинской оборонной компании Fire Point. Предприятие известно разработкой отечественных дальнобойных ракет типа Фламинго.

О потере сообщил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. Удар по Вышгороду, который произошёл в ночь на 30 ноября, пришёлся как по жилым, так и по промышленным кварталам.

Трагедия одной семьи

По словам Штилермана, погибший был ценным специалистом команды. Сейчас врачи борются за жизнь его родных, которые находятся в критическом состоянии в реанимации.

Руководитель компании эмоционально отреагировал на очередное преступление россиян, опубликовав пост в соцсети X. Он подчеркнул, что украинские оружейники, в отличие от оккупантов, сохраняют человечность даже во время войны.

Во время удара по Вышгороду россияне убили нашего коллегу. К счастью для россиян, в отличие от них, мы не предпринимаем действий по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов. Хотя мы очень хорошо знаем, где многие наши враги живут со своими семьями, — написал Штилерман.

Детали атаки по Вышгороду: кассетные боеприпасы и разрушения

По уточненным данным экстренных служб, атака была комбинированной и циничной: враг применил дроны-камикадзе типа Шахед, оснащенные кассетными боеприпасами, что значительно увеличивает зону поражения живой силы.

Также спасатели ликвидировали пожар на одном из промышленных объектов города. Сейчас продолжается расчистка завалов: спецподразделения используют роботизированную технику, чтобы безопасно снять неразорвавшиеся кассетные элементы с крыш зданий.

Для справки: компания Fire Point является одним из ключевых игроков украинского ВПК. Ее разработка — ракета Фламинго — входит в перечень перспективного дальнобойного вооружения, которое Украина создает для паритета в войне.

Сегодня Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой — погибли люди, есть раненые, а ряд предприятий получили значительные повреждения.

