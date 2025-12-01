Дрон РФ вбив інженера Fire Point у Вишгороді: компанія виготовляє ракети Фламінго

Трагічні наслідки нічної атаки на Київщину: ворожий дрон забрав життя співробітника провідної української оборонної компанії Fire Point. Підприємство відоме розробкою вітчизняних далекобійних ракет типу Фламінго.

Про втрату повідомив співзасновник та головний конструктор Fire Point Денис Штілерман. Удар по Вишгороду, який стався в ніч на 30 листопада, відбувся як по житлових, так і по промислових кварталах.

Трагедія однієї родини

За словами Штілермана, загиблий був цінним фахівцем команди. Наразі лікарі борються за життя його рідних, які перебувають у критичному стані в реанімації.

Керівник компанії емоційно відреагував на черговий злочин росіян, опублікувавши допис у соцмережі X. Він наголосив, що українські зброярі, на відміну від окупантів, зберігають людяність навіть у війні.

Під час удару на Вишгород росіяни вбили нашого колегу. На щастя для росіян, на відміну від них, ми не вживаємо заходів по їхніх житлових будинках у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст. Хоча ми дуже добре знаємо, де багато наших ворогів живуть зі своїми родинами, — написав Штілерман.

Деталі атаки по Вишгороду: касетні боєприпаси та руйнування

За уточненими даними екстрених служб, атака була комбінованою та цинічною: ворог застосував дрони-камікадзе типу Шахед, споряджені касетними боєприпасами, що значно збільшує зону ураження живої сили.

Наслідки обстрілу Вишгорода:

Жертви: 1 загиблий, 19 поранених (серед них є діти);

Руйнування: пошкоджено багатоповерхівку, 14 приватних будинків та 3 адміністративні будівлі;

Транспорт: згоріли або пошкоджені 7 автомобілів.

Також рятувальники ліквідували пожежу на одному з промислових об’єктів міста. Наразі триває розчищення завалів: спецпризначенці використовують роботизовану техніку, щоб безпечно зняти нерозірвані касетні елементи з дахів будівель.

Довідково: компанія Fire Point є одним із ключових гравців українського ВПК. Її розробка — ракета Фламінго — входить до переліку перспективного далекобійного озброєння, яке Україна створює для паритету у війні.

Сьогодні Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою — загинули люди, є поранені, а низка підприємств зазнали значних пошкоджень.

