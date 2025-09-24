Для тебя Новости

Удар баллистическими ракетами по учебному центру ВСУ: Россия попала в укрытие

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 сентября 2025, 16:03 1 мин.
Удар баллистическими ракетами по учебному центру ВСУ: Россия попала в укрытие
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь