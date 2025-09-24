Удар баллистическими ракетами по учебному центру ВСУ: Россия попала в укрытие

Сегодня, 24 сентября, российские войска совершили комбинированную атаку по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Украины. Об этом сообщили в командовании.

— В результате точного попадания в укрытие, несмотря на предпринятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава, к сожалению, не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь, – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для сохранения жизни и здоровья военнослужащих ведtтся постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других объектов надежными укрытиями.

Кроме того, внедряются дополнительные меры безопасности для защиты личного состава во время ракетных и авиационных атак противника.

Главное фото: Иллюстративное

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что украинского военнослужащего будут судить за государственную измену. По данным следствия, он передавал российской ФСБ координаты полигонов с украинскими военными в Одесской области.

