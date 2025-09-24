Удар балістикою по навчальному центру ЗСУ — Росія влучила в укриття

Сьогодні , 24 вересня, російські війська здійснили комбіновану атаку по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ України. Про це повідомили в командуванні.

— Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога, – йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що для збереження життя і здоров’я військовослужбовців постійно ведеться робота з облаштування навчальних центрів, полігонів та інших об’єктів надійними укриттями.

Також запроваджуються додаткові заходи безпеки, аби захистити особовий склад під час ракетних та авіаційних ударів противника.

Головне фото: Ілюстративне

Нещодавно, Державне бюро розслідувань повідомило, що українського військовослужбовця судитимуть за державну зраду. За даними слідства, він передавав російській ФСБ координати полігонів з українськими військовими на Одещині.

