Для тебя Новости

Рост Зеленского, Путина, Трампа: правда и мифы о сантиметрах лидеров

Ольга Петухова, редактор сайта 19 августа 2025, 14:57
зріст зеленського і трампа
Зріст Зеленського Фото Сайт президента Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь