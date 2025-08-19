Рост Зеленского, Путина, Трампа: правда и мифы о сантиметрах лидеров

Рост политических лидеров — вполне доступная информация, но только если речь не идет о диктаторе России Путине. Считается, что он прибегает к уловкам, чтобы выглядеть более презентабельно и носит обувь с повышающими подошвами.

Возможно, поэтому на недавнем саммите на Аляске при встрече с Трампом он выполнял странные движения: балансировал и пытался сдержать дрожь ног.

Каким ростом обладают президенты Зеленский, Трамп и Путин — мы поискали достоверную информацию.

Выше ли Зеленский Путина

И у Зеленского, и у Путина невысокий рост — и это подтверждают масса официальных фото. Наш президент часто выглядит ниже других глав государств.

Однако его личная харизма и манера держаться непринужденно и просто создают ему реноме доступного и скромного лидера.

Еще во время предвыборных дебатов его рост часто становился темой для шуток, и оппоненты называли цифру 168 см. Однако в интервью Дмитрию Гордону Зеленский попросил не забирать у него сантиметры и заверил, что его рост — 170 см. Такую же цифру приводили и в Instagram Зе-команды.

Настоящий рост Путина официально не сообщается, и кажется, что он комплексует из-за него. По разным данным, он колеблется от 152 до 170 см, однако чаще всего указывают число 168 см.

На официальных фото Путин любит позировать так, чтобы подчеркнуть свою “мужественность” — например, верхом на коне, и в то же время скрыть реальный рост.

А на видео совещаний со своими подчиненными вообще держится в нескольких метрах от них. Правда, его трусость уже тотальна и объясняется не только комплексом роста, но и постоянным страхом за свою жизнь.

Интересно, как далеко он будет сидеть от Зеленского во время встречи, если таковая все же произойдет? В целом, найти их общие фото — непростая вещь, но давнее есть.

А вот фото во время одного из визитов северокорейского лидера Ким Чен Ина показывает, что Путин почти на уровне с ним, хотя у корейского диктатора, по официальной информации, всего 160 см роста.

Так что вполне возможно, что рост Путина намного меньше и составляет около 158-160 см. Поэтому Зеленский может оказаться даже выше Путина.

Какой рост Дональда Трампа

По официальной информации, Дональд Трамп имеет 190 см роста, но в реальности эта цифра, вероятно, на 2 см ниже.

Несмотря на данное природой телосложение, американский президент хочет выглядеть еще более массивным и доминировать над собеседником, поэтому также носит обувь на высоких каблуках.

Правда, вряд ли в современном политическом бомонде ему найдется ровня — достаточно высокий президент Франции Эмманюэль Макрон часто оказывается на фото рядом: его рост 177 см, и видно, что он значительно уступает Трампу.

Ну и последние фото с Аляски стали образцом политических мемов — несмотря на красную дорожку и другие знаки незаслуженного внимания, диктатор Путин на фоне Трампа выглядел несколько униженно — в буквальном смысле.

