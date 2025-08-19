Зріст Зеленського, Путіна, Трампа: правда і міфи про сантиметри лідерів

Зріст політичних лідерів — цілком доступна інформація, але лише, якщо не йдеться про диктатора Росії Путіна. Вважається, що він вдається до хитрощів, аби мати презентабельніший вигляд, і носить взуття з високими підошвами.

Можливо тому на нещодавньому саміті в Алясці під час зустрічі з Трампом він виконував дивні рухи: балансував і намагався стримати тремтіння ніг.

Який зріст мають президенти Зеленський, Трамп і Путін — ми пошукали достовірну інформацію.

Чи вищий Зеленський за Путіна

І Зеленський, і Путін мають невисокий зріст — і це підтверджують маса офіційних фото. Наш президент часто має нижчий зріст порівняно з іншими очільниками держав.

Проте його особиста харизма і манера триматися невимушено і просто створюють йому реноме доступного і скромного лідера.

Ще під час передвиборчих дебатів його зріст часто ставав темою для жартів, і опоненти називали цифру 168 см. Однак в інтерв’ю Дмитру Гордону Зеленський попросив не забирати у нього сантиметри і запевнив, що його зріст — 170 см. Таку ж цифру наводили й в Instagram Зе-команди.

Справжній зріст Путіна офіційно не повідомляється, і здається, що він комплексує через нього. За різними даними, він коливається від 152 до 170 см, проте найчастіше вказують число 168 см.

На офіційних фото Путін любить позувати так, щоб підкреслити свою “мужність” — приміром, верхи на коні, і водночас скрити реальний зріст.

А на відео нарад зі своїми підлеглими взагалі тримається на відстані кількох метрів від них. Щоправда, його боягузтво вже тотальне, і пояснюється не лише комплексом росту, а й постійним страхом за своє життя.

Цікаво, як далеко він сидітиме від Зеленського під час зустрічі, якщо така все ж відбудеться? Загалом знайти їхні спільні фото — непроста річ, але давнє є.

А от фото під час одного з візитів північнокорейського лідера Кім Чен Ина показує, що Путін майже на рівні з ним, хоча корейський диктатор, за офіційною інформацією, має усього 160 см росту.

Тож цілком можливо, що зріст Путіна набагато менший і становить близько 158-160 см. Тож Зеленський може виявитися навіть вищим за Путіна.

Який зріст Дональда Трампа

За офіційною інформацією, Дональд Трамп має 190 см росту, але в реальності ця цифра, вірогідно, на 2 см нижча.

Попри даною природою статуру, американський президент хоче мати іще масивніший вигляд і домінувати над співбесідником, тож також носить взуття на високих підборах.

Щоправда, навряд чи в сучасному політичному бомонді йому є рівні — доволі високий на зріст президент Франції Емманюель Макрон часто опиняється на фото поруч: його зріст 177 см, і видно, що він значно поступається Трампу.

Ну і останні фото з Аляски стали зразком політичних мемів — попри червону доріжку та інші знаки незаслуженої уваги, диктатор Путін на фоні Трампа мав дещо принижений вигляд — у буквальному сенсі.

