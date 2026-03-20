Осталась месяц: арсеналы ракет ПВО в США и Европе почти пустые — прогноз Rheinmetall

Глобальный дефицит боеприпасов для систем противовоздушной обороны приобретает критические масштабы. Из-за интенсивности боевых действий на Ближнем Востоке мировые запасы ракет стремительно сокращаются и уже в ближайшее время могут быть полностью исчерпаны. Об этом заявил руководитель немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер.

В интервью телеканалу CNBC топ-менеджер подчеркнул, что сегодня спрос на средства противовоздушной защиты огромен во всех регионах планеты. По его словам, Rheinmetall ведет активные переговоры со странами Ближнего Востока, которые пытаются срочно пополнить свои арсеналы, однако физическое наличие ракет на складах становится редкостью.

Пустые склады Европы и США

Паппергер констатирует: ситуация с боеприпасами напряженная не только в зоне конфликта, но и в ведущих мировых державах.

Думаю, на данный момент склады и у европейцев, и у американцев, и у стран Ближнего Востока пустые или почти пустые, — отметил он.

Гендиректор концерна также дал неутешительный прогноз относительно сроков окончательного истощения запасов. По его оценкам, если интенсивность противостояния с Ираном не снизится в ближайшее время, мир окажется в ситуации тотальной нехватки вооружения.

Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, думаю, у нас почти не останется доступных ракет, — подытожил Паппергер.

Украинский пример для всего мира

Особое внимание глава Rheinmetall уделил экономической составляющей современной войны. Использование дорогостоящих ракет для уничтожения дешевых беспилотников он назвал стратегически нецелесообразным. Вместо этого Паппергер предлагает внедрять микс вооружений, где ракеты будут работать в сочетании с артиллерийскими системами и более дешевыми перехватчиками — решениями, которые уже производит его концерн.

Армин Паппергер подтвердил, что опыт Украины стал настоящей революцией в военных подходах. Эффективное использование БпЛА Силами обороны Украины является примером успешной трансформации армии в условиях современной войны.

В то же время он заметил, что государство-агрессор Россия значительно отстает в этом вопросе. По мнению Паппергера, антидроновая стратегия РФ оказалась неэффективной и демонстрирует слабость российских технологических решений по сравнению с украинскими и западными разработками.

