Залишився місяць: арсенали ракет ППО у США та Європі майже порожні — прогноз Rheinmetall

Глобальний дефіцит боєприпасів для систем протиповітряної оборони набуває критичних масштабів. Через інтенсивність бойових дій на Близькому Сході світові запаси ракет стрімко скорочуються і вже найближчим часом можуть бути повністю вичерпані. Про це заявив керівник німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер.

В інтерв’ю для телеканалу CNBC топменеджер підкреслив, що сьогодні попит на засоби протиповітряного захисту є величезним у всіх регіонах планети. За його словами, Rheinmetall веде активні перемовини з країнами Близького Сходу, які намагаються терміново поповнити свої арсенали, проте фізична наявність ракет на складах стає рідкістю.

Порожні склади Європи та США

Паппергер констатує: ситуація з боєприпасами є напруженою не лише в зоні конфлікту, а й у провідних світових державах.

Думаю, на даний момент склади і в європейців, і в американців, і у країн Близького Сходу порожні або майже порожні, — зауважив він.

Гендиректор концерну також дав невтішний прогноз щодо термінів остаточного виснаження запасів. За його оцінками, якщо інтенсивність протистояння з Іраном не знизиться найближчим часом, світ опиниться у ситуації тотального браку озброєння.

Якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць, думаю, у нас майже не залишиться доступних ракет, — підсумував Паппергер.

Окрему увагу очільник Rheinmetall приділив економічній складовій сучасної війни. Використання дороговартісних ракет для знищення дешевих безпілотників він назвав стратегічно недоцільним. Замість цього Паппергер пропонує впроваджувати мікс озброєнь, де ракети працюватимуть у поєднанні з артилерійськими системами та дешевшими перехоплювачами — рішеннями, які вже виготовляє його концерн.

Український приклад для всього світу

Армін Паппергер підтвердив, що досвід України став справжньою революцією у військових підходах. Ефективне використання БпЛА Силами оборони України є прикладом вдалої трансформації армії в умовах сучасної війни.

Водночас він зауважив, що держава-агресор Росія значно відстає у цьому питанні. На думку Паппергера, антидронова стратегія РФ виявилася неефективною і демонструє слабкість російських технологічних рішень порівняно з українськими та західними розробками.

Наразі Rheinmetall готується до нарощування виробничих потужностей, проте подолання глобального «голоду» на ракети ППО потребуватиме значного часу та інвестицій з боку міжнародної спільноти.

Головне фото: Вікіпедія.

Попри це, дефіцит боєприпасів, про який говорить Паппергер, є надзвичайно актуальним для ЗСУ. Наразі Україна все ще потребує збільшення постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм, додаткових пускових установок ППО та далекобійних ракет типу ATACMS або Taurus для ураження логістики ворога на великій відстані.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!