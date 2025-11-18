Cloudflare не работает: массовый сбой повлек за собой падение сайтов по всему миру

Сегодня сеть будто замерла: сотни сайтов по всему миру внезапно перестали открываться, а пользователи видели ошибки 500 или вовсе не могли зайти на страницы. Причина быстро стала очевидной — масштабный сбой в Cloudflare, из-за которого посыпалась целая часть интернета.

Проблемы затронули X (бывший Twitter), киносервис Letterboxd и десятки других платформ, которые зависят от инфраструктуры Cloudflare. У одних сайтов страницы зависали на проверке, у других сервис просто “не пускал” или выдавал внутреннюю ошибку сервера.

В Украине также легла часть сайтов медиа, порталов поддержки и коммерческих ресурсов.

Сбой в Cloudflare: компания подтвердила проблему

Cloudflare официально заявила, что исследует инцидент, который вызвал волну массовых ошибок 500 и проблемы в работе Cloudflare Dashboard и API.

В первом комментарии компания лишь отметила, что знает о сбоях. Позднее добавили уточнение:

Cloudflare знает и исследует проблему, которая влияет на нескольких клиентов. Мы работаем над тем, чтобы понять полный эффект и смягчить эту проблему.

Сбой в Cloudflare: работают ли сайты в Украине

Медиа, сайты сервисов и даже некоторые онлайн-магазины в течение часа не могли нормально работать. Часть пользователей видела сообщение о внутренней ошибке, другим вообще не удавалось загрузить страницу.

Cloudflare сообщила, что их поставщик портала поддержки также “лежит”, из-за чего возникали трудности с просмотром и созданием обращений.

Компания уточнила, что это не влияет на обработку запросов, а бизнес-клиенты могут обращаться через чат или экстренные линии.

Официальные обновления от Cloudflare

11:17 UTC — первое сообщение: подтверждено массовое нарушение работы, ведётся расследование;

11:48 UTC — компания подтвердила widespread 500 errors и неработающие Dashboard и API;

12:03 UTC — работа над сбоем продолжается;

12:21 UTC — часть сервисов начала восстанавливаться, но уровень ошибок всё еще повышен.

Также продолжается плановое техническое обслуживание дата-центра SCL (Сантьяго), но оно не связано с глобальными сбоями.

Cloudflare признает: причина проблемы пока не установлена

В компании прямо указали, что пока не могут назвать точный источник сбоя. Все силы направлены на восстановление работы и снижение количества ошибок.

