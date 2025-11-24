СБУ идентифицировала исполнителей удара по детской площадке в Кривом Роге: им объявили подозрения

Служба безопасности Украины собрала доказательства против командования российских вооруженных группировок, организовавших ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Атака была направлена ​​на жилую застройку и детскую площадку в густонаселенном центральном районе города, в результате чего погибли десятки гражданских, среди них девять детей — читай в материале детали следствия.

Идентифицированы исполнители удара по детской площадке: что известно

По данным расследования, оккупанты применили баллистическую ракету Искандер-М с осколочно-фугасной боевой частью. Общее руководство операцией осуществлял генерал-полковник Алексей Ким, начальник штаба объединенной группировки войск РФ. Для планирования удара он привлек вице-адмирала Александра Пешкова, начальника Объединенного центра планирования и координации огневого поражения противника.

Подготовку и техническое обеспечение нападения поручили контрадмиралу Алексею Петрушину, начальнику центра управления разведкой и координацией огневого поражения противника объединенной группировки войск РФ. Вместе с ним эти задачи выполнял полковник Александр Киседобрев, руководитель управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск страны-агрессора.

Читать по теме Пришла убрать — на самом деле работала на Россию: СБУ разоблачила агентку в Дружковке Женщина шпионила за военными и передавала данные россиянам. СБУ сообщила о подозрении в госизмене.

Следователи СБУ заочно сообщили всем четырем о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины. Расследование проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Раньше мы писали, как СБУ разоблачила агента ФСБ в столице — читай в материале детали расследования.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!