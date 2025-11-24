СБУ ідентифікувала виконавців удару по дитмайданчику в Кривому Розі: їм оголосили підозри

Служба безпеки України зібрала докази проти командування російських збройних угруповань, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Атака була спрямована на житлову забудову та дитячий майданчик у густонаселеному центральному районі міста, внаслідок чого загинули десятки цивільних, серед них — дев’ятеро дітей — читай у матеріалі деталі слідства.

Ідентифіковано виконавців удару по дитмайданчику: що відомо

За даними розслідування, окупанти застосували балістичну ракету Іскандер-М з осколково-фугасною бойовою частиною. Загальне керівництво операцією здійснював генерал-полковник Олексій Кім, начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ. Для планування удару він залучив віцеадмірала Олександра Пешкова, начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника.

Підготовку та технічне забезпечення нападу доручили контрадміралу Олексію Петрушину, начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ РФ. Разом з ним ці завдання виконував полковник Олександр Кісєдобрєв, очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора.

Слідчі СБУ заочно повідомили всім чотирьом про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України. Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

