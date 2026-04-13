Транслировала удары по Харькову из парка: СБУ задержала агентку РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную операцию по задержанию вражеской приспешницы, которая сыграла ключевую роль в корректировке массированной атаки на Харьков 2 апреля 2026 года.

Злоумышленница действовала в режиме реального времени, помогая российским спецслужбам направлять новейшие реактивные дроны-камикадзе типа Герань-3 на жилые кварталы города. Фигурантку схватили с поличным в одном из городских парков непосредственно во время видеотрансляции второй волны ударов по гражданской застройке областного центра.

Во время задержания у нее изъяли смартфон, у которого был настроен удаленный доступ для вражеских кураторов. Это позволяло агрессору видеть ситуацию в городе глазами агента и наводить беспилотников на многоквартирные дома харьковчан.

Пожизненное заключение за корректировку обстрелов: в Харькове разоблачили агентку РФ

Следствие установило, что задержана местная жительница, которая попала в поле зрения российских спецслужб из-за своей активной антиукраинской позиции и специфических комментариев в Телеграмм-каналах.

После вербовки она получила подробные инструкции по своей деятельности: сначала женщина зафиксировала последствия ночных обстрелов, а затем отправилась на определенную куратором позицию для онлайн-фиксации новых атак в светлое время суток.

Оккупанты использовали эти кадры не только для оценки разрушительной силы своих дронов, но и для попыток выявить точное расположение украинских систем противовоздушной обороны, защищающих город.

Благодаря оперативным действиям сотрудников СБУ в Харьковской области деятельность агентки была прекращена, что позволило предотвратить дальнейшие корректировки огня по критической и гражданской инфраструктуре.

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. По решению суда она будет находиться под стражей без выхода под залог.

Согласно действующему законодательству, за работу на врага ей грозит максимальное наказание — пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская областная прокуратура.

