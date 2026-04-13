Транслювала удари по Харкову з парку: СБУ затримала агентку РФ

Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію із затримання ворожої поплічниці, яка відіграла ключову роль у коригуванні масованої атаки на Харків 2 квітня 2026 року.

Зловмисниця діяла в режимі реального часу, допомагаючи російським спецслужбам скеровувати новітні реактивні дрони-камікадзе типу Герань-3 на житлові квартали міста. Фігурантку схопили на гарячому в одному з міських парків безпосередньо під час відеотрансляції другої хвилі ударів по цивільній забудові обласного центру.

Під час затримання у неї вилучили смартфон, який мав налаштований віддалений доступ для ворожих кураторів. Це дозволяло агресору бачити ситуацію в місті очима агентки та наводити безпілотники на багатоквартирні будинки харків’ян.

Довічне ув’язнення за коригування обстрілів: у Харкові викрили агентку РФ

Слідство встановило, що затриманою є місцева жителька, яка потрапила в поле зору російських спецслужб через свою активну антиукраїнську позицію та специфічні коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування вона отримала детальні інструкції щодо своєї діяльності: спочатку жінка зафіксувала наслідки нічних обстрілів, а згодом вирушила на визначену куратором позицію для онлайн-фіксації нових атак у світлий час доби.

Окупанти використовували ці кадри не лише для оцінки руйнівної сили своїх дронів, а й для спроб виявити точне розташування українських систем протиповітряної оборони, що захищають місто.

Завдяки оперативним діям співробітників СБУ в Харківській області діяльність агентки була припинена, що дозволило запобігти подальшим корегуванням вогню по критичній та цивільній інфраструктурі.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За рішенням суду вона перебуватиме під вартою без можливості виходу під заставу.

Згідно з чинним законодавством, за роботу на ворога їй загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура.

