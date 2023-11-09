Седьмой Украинский Женский Конгресс: какова цель мероприятия в этом году и что известно о спикерах

Украинский Женский Конгресс состоится уже в седьмой раз. На каждом конгрессе обсуждают актуальные вопросы и ищут пути решения проблем.

Седьмой Украинский Женский Конгресс состоится в Киеве 22-23 ноября 2023 года. Он будет посвящен теме паритетного участия женщин и мужчин в процессах восстановления Украины.

Подробностями касательно седьмого Украинского Женского Конгресса поделилась его соучредитель и вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

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Елена Кондратюк сообщила, что гостями Конгресса станут женщины, которые делают невероятные вещи во время войны.

На этом мероприятии планируется исследовать вопросы проявлений лидерских качеств женщин во время военных вызовов, а также услышать мнение правительства о возможностях господдержки женщин в бизнесе и конкретных примерах социальной адаптации ветеранок.

Кондратюк утверждает, что общая цель Конгресса состоит в том, чтобы добиться, чтобы женщины были паритетной с мужчинами составляющей восстановления Украины и имели возможность влиять на процессы и решения без дискриминации и “стеклянных потолков”.

По словам соучредителя Конгресса, звездными спикерами на мероприятии будут как женщины, так и мужчины. Но точную информацию с именами спикеров объявят позже.

Ты можешь зарегистрироваться для участия в седьмом Украинском Женском Конгрессе по ссылке.

Несмотря на то, что мы уже не один век боремся за равные права, женщинам все еще могут не доверять некоторую работу, ведь считают, что те не справятся из-за семейных обстоятельств. Ранее мы рассказывали, как бороться с дискриминацией на работе женщин, которые имеют детей.

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